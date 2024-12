Napoli, accordo con il Real: colpo a centrocampo

Nuovo affare a centrocampo, c’è l’accordo immediato in Spagna. Un nuovo colpo in mediana per puntare in alto: ADL beffato a gennaio

Come svelato dal portale fichajes.net il giovane centrocampista italiano del Chelsea, Cesare Casadei, è pronto a lasciare il top club inglese nella sessione invernale di calciomercato. All’età di 21 anni, il giocatore della Nazionale Under 21 vuole essere protagonista con maggiore continuità: il Real Betis ha messo gli occhi su di lui per rinforzare la zona mediana di Manuel Pellegrini. Anche i top club italiani l’hanno monitorato a lungo, tra cui anche il Napoli, che intende puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, Casadei non ha ancora fatto il proprio debutto in Serie A: dopo l’avventura tra Leicester e Chelsea, ora potrebbe volare in Spagna. L’ex centrocampista della Primavera nerazzurra ha accettato il progetto del Chelsea per mettersi in luce in Premier League: spunta l’affare immediato con il club spagnolo.

Il Napoli dovrà virare su altri obiettivi di calciomercato: già in estate Casadei è stato seguito a lungo dalla dirigenza partenopea, ma anche Milan e Fiorentina ci aveva fatto un pensierino. Il Real Betis intende fare sul serio per ingaggiare a gennaio il centrocampista italiano del Chelsea: tutto può cambiare immediatamente per tornare a giocare con maggiore continuità in Spagna. Pronta una nuova avventura con il Real Betis per continuare il suo percorso di crescita per conquistare anche la Nazionale maggiore.