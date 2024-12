Napoli, ADL chiude il colpo in attacco: beffato il Milan

Il Napoli proverà a regalare un nuovo colpo in attacco ad Antonio Conte: spunta il centravanti del futuro, anche il Milan sulle sue tracce

Un nuovo intreccio di calciomercato in vista dei prossimi mesi: il Napoli è molto concentrato in Serie A, ma il ds Manna continua a monitorare attentamente i prossimi obiettivi di calciomercato. Ecco la nuova mossa strategica del presidente De Laurentiis: spunta la beffa totale ai rossoneri per l’attaccante del futuro pronto a vestire la maglia azzurra.

Saranno mesi intensi anche per programmare la prossima stagione. Il ds Manna si porta avanti con il lavoro per monitorare attentamente i prossimi obiettivi di calciomercato: ecco l’intreccio decisivo per l’attacco di Conte, spunta la nuova mossa. La squadra azzurra ha notevoli margini di crescita per ambire a grandi palcoscenici in ottica futura: ecco il duello a distanza con il Milan. Il presidente De Laurentiis proverà così a beffare Moncada ed Ibrahimovic per il nuovo affare.

Napoli, chiusura immediata: il piano di De Laurentiis per l’attacco

Un momento già decisivo per programmare la prossima stagione. Il Napoli intende fare sul serio per essere protagonista anche in Champions League che resta l’obiettivo principale della società partenopea. Ecco il nuovo intreccio suggestivo per il colpo in attacco.

Come riportato dal portale planoinformativo.com, Santiago Gimenez è pronto a lasciare il Feyenoord: l’attaccante messicano è stato protagonista anche in Champions League contro il Manchester City in Champions League. Le sue prestazioni con il club olandese ha attirato il forte interessamento del Napoli: il trasferimento potrebbe arrivare in estate anticipando anche il Milan che ha seguito a lungo l’ex giocatore del Cruz Azul.

Il Napoli è pronto a chiudere la cessione di Victor Osimhen incassando ben 75 milioni di euro provenienti dalla sua clausola: Lukaku ha bisogno di alternative importanti in vista della prossima stagione.

L’attaccante belga è stato scelto da Conte per quest’anno, ma in futuro potrebbe sedersi anche in panchina per puntare così su un nuovo centravanti. Un momento decisivo per sognare in grande senza commettere gli errori del passato.

Il ds Manna è pronto a sferrare l’assalto vincente per ambire così a nuovi profili di caratura internazionale: tutto può cambiare improvvisamente a gennaio, ma Gimenez si muoverà soltanto nella prossima estate dicendo addio al Feyenoord. Un nuovo attaccante per sognare in grande: Lukaku resterà come alternativa per le prossime stagioni.