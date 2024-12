Serie A, Sarri o Ancelotti sarà l’allenatore: l’annuncio

Una nuova pazza idea in vista dei prossimi giorni: Sarri o Ancelotti pronti per la Serie A. La nuova strategia sul fronte calciomercato: ecco la verità

Tutto può cambiare improvvisamente nel mondo del calcio. Carlo Ancelotti viene continuamente preso di mira a Madrid: l’allenatore italiano potrebbe anche dire addio al Real per un nuovo progetto sorprendente in Serie A. Anche Maurizio Sarri non vede l’ora di tornare protagonista in panchina dopo la separazione dalla Lazio: spunta un dettaglio clamoroso in ottica futura, conosciamo tutti i dettagli.

L’ex allenatore del Napoli è stato accostato nelle ultime settimane alla Nazionale serba e al Torino, ma tutto può accadere in Serie A con una nuova suggestione per il tecnico toscano. Carlo Ancelotti ha lasciato un brutto ricordo in Italia dopo l’esonero al Napoli: negli ultimi anni ha guidato l’Everton e il Real Madrid, ma la suggestione in Serie A è sempre presente nella sua testa. Conosciamo

Serie A, la pazza idea: spuntano Sarri o Ancelotti

Tutto può cambiare improvvisamente in Serie A con i due allenatori italiani pronti a subentrare a stagione in corso. Un nuovo intreccio di calciomercato per voltare definitivamente pagina: ecco la nuova destinazione suggestiva in Italia.

Come riportato dal portale sempremilan.com, Maurizio Sarri e Carlo Ancelotti sono in lizza per il post Fonseca. Ancora una sconfitta per la squadra rossonera, ma l’allenatore portoghese è intoccabile dalla dirigenza del Milan. Un progetto nuovo ha bisogno di tempo, ma in futuro tutto può accadere. Ancelotti ha svelato di chiudere la sua carriera proprio al Real Madrid, ma conosce molto bene l’ambiente rossonero: Sarri è pronto per una nuova avventura decisiva in Serie A.

Un nuovo intreccio decisivo per sognare in grande: al momento sono soltanto indiscrezioni di calciomercato in caso di separazione da Fonseca. Ibra e Moncada hanno sempre difeso l’allenatore portoghese che è attualmente fuori dalla zona Champions League: l’obiettivo è quello di continuare a vivere notti da sogno in Europa. Ancelotti o Sarri potrebbero rappresentare il futuro della squadra rossonera: tutto si può chiudere nei prossimi mesi.

Il Milan continua a perdere terreno in classifica con un’altra sconfitta collezionata da Morata e compagni in casa dell’Atalanta. Gasperini è pronto a regalare lo Scudetto ai tifosi bergamaschi dopo il trionfo in Europa League: Sarri e Ancelotti sono sempre in allerta per una nuova avventura italiana.