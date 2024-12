Napoli, arriva il sì: firma per Conte

Il Napoli è sempre molto attivo per chiudere nuovi colpi in Serie A: ecco la mossa strategica per la firma immediata, arriva il sì per Conte

Il ds Manna continua a monitorare colpi interessanti in vista della sessione invernale di gennaio. Un mese importante per chiudere nuovi rinforzi di caratura internazionale: ecco la mossa strategica in vista del futuro.

La squadra azzurra si concentrerà soltanto sul campionato per arrivare a consolidare il primato in Serie A: serve immediatamente una vittoria contro la Lazio per continuare a sognare in grande. Atalanta ed Inter non mollano la presa e cercheranno di trionfare fino alla fine. Nel frattempo il presidente De Laurentiis vuole accontentare subito Conte sul fronte calciomercato per nuovi innesti di qualità: arriva anche il sì per il rinnovo in casa azzurra. Il Napoli continua a sognare in grande per pensare ad ogni dettaglio decisivo partendo dalle fondamenta.

Napoli, rinnovo immediato: svolta decisiva con Conte

Una mossa strategica in ottica futura per arrivare subito alla firma sul nuovo contratto: c’è la svolta decisiva per continuare a guardare oltre. Conosciamo tutti i dettagli sull’operazione da urlo, il presidente De Laurentiis non sta a guardare.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il rinnovo di Kvara è sempre più vicino: il georgiano è pronto a dire di sì per firmare ufficialmente il suo nuovo contratto con il presidente De Laurentiis. Una notizia magnifica per i tifosi azzurri che l’hanno accolto positivamente fin dal primo minuto: tante big d’Europa continuano a sondare una trattativa per strapparlo al Napoli.

Un tira e molla infinito per il talentuoso esterno offensivo georgiano che ha respinto già diverse proposte da urlo. Kvara è voglioso di continuare la sua avventura al Napoli, ma ha voluto subito mettere le cose in chiaro. Già in estate lo stesso Conte l’ha blindato per iniziare una nuova grande stagione insieme: Kvara vuole tornare a segnare con continuità con le sue giocate che illuminano sempre il Maradona.

A breve arriverà il comunicato ufficiale per annunciare così il prolungamento contrattuale: tutto è cambiato in pochi giorni con i contatti tra il suo agente Jugeli e il ds Manna. L’ultima parola spetterà al presidente De Laurentiis che dovrà mettere nero su bianco insieme al georgiano.

Una mossa strategica per puntare in alto per iniziare così a scrivere il futuro del Napoli: ormai ci siamo per annunciare subito il nuovo colpo di mercato fino al 2029. L’ingaggio sarà assolutamente più alto con diversi bonus inseriti nel nuovo accordo.