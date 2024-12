Napoli, scambio Raspadori: Manna lo chiude subito

Il Napoli punta in alto in vista di gennaio per mettere a segno nuovi colpi da urlo. Raspadori dice addio, il ds Manna vuole chiudere subito l’affare

Uno scambio per accontentare tutte le parti coinvolte in Serie A: Raspadori vuole continuare a giocare con continuità, ma finora è stato blindato dallo stesso Antonio Conte. L’ha provato spesso in allenamento come vice McTominay, ma ormai il tempo è scaduto. A gennaio potrebbe arrivare subito la cessione con uno scambio immediato: ecco la verità.

Giacomo Raspadori è pronto a fare subito le valigie a gennaio. L’esterno offensivo del Napoli vuole continuare a sognare in grande per non perdere anche la Nazionale italiana: il Ct Spalletti l’ha sempre chiamato anche quando non giocava, ma ora tutto può cambiare. L’attaccante azzurro potrebbe così salutare subito Conte: ha collezionato ancora una prestazione deludente da titolare contro la Lazio in Coppa Italia. Il suo tempo al Napoli sembra ormai terminato: spunta la mossa a sorpresa.

Napoli, addio immediato per Raspadori: vuole giocare, che scambio in Serie A

Una nuova mossa a gennaio per chiudere subito l’operazione esaltante: un addio ormai nell’aria per accontentare così l’attaccante del Napoli. Conosciamo subito i nuovi dettagli in ottica futura per l’operazione scambio in Serie A.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Raspadori piace a Roma e Juventus per rinforzare l’attacco delle big della Serie A. Un lusso in panchina per Conte che ha altre idee per il futuro: il vice Lukaku resta invece Giovanni Simeone seguito a lungo dal Torino. Raspadori potrebbe essere inserito subito nello scambio con la Juventus per arrivare al difensore brasiliano Danilo, che è in lista di sbarco in casa bianconera.

Il Napoli continua a puntare in alto per puntellare così la rosa a disposizione di Conte: nuove mosse a sorpresa per allestire una squadra azzurra di livello internazionale. Il ds Manna vorrebbe così chiudere lo scambio con Giuntoli: il rapporto tra i due è ottimo dopo aver collaborato insieme nella passata stagione. Un’altra mossa decisiva in ottica futura per ambire a grandi palcoscenici: l’obiettivo di Raspadori è quello di mettersi ancora in mostra per non lasciare la Nazionale azzurra.

Anche lo stesso Ct Spalletti gli ha consigliato di trovare una destinazione perfetta per le sue caratteristiche: saranno settimane decisive per il suo addio al Napoli.