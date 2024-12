Napoli, massima allerta al Maradona: scatta l’allarme

Il Napoli vuole tornare alla vittoria in Serie A dopo la cocente eliminazione in Coppa Italia. Il nuovo allarme al Maradona, cosa succederà?

Una voglia immensa di arrivare subito in alto, ma non è tutto oro ciò che luccica: spunta l’allarme scattato subito in occasione della sfida allo Stadio Maradona. Conte non vuole distrazioni, ecco tutta la verità in vista della gara di campionato contro la Lazio.

Una voglia di rivalsa immensa per la squadra azzurra guidata da Antonio Conte. Servono i tre punti per ritornare subito in testa dopo le vittorie di Inter ed Atalanta: il Napoli vuole guardare tutti dall’alto in classifica. Un momento decisivo della stagione per allungare anche su Milan, Juventus e la stessa Lazio.

Uno scontro diretto fondamentale per far capire le reali intenzioni della squadra azzurra in ottica futura: con il solo campionato da disputare, Conte vuole tornare alla vittoria immediatamente in Serie A. Spunta la massima allerta al Maradona: cosa potrebbe succedere nel giorno dell’Immacolata. L’allenatore del Napoi punterà tutto sui titolarissimi dopo aver dato spazio alle riserve: una rivoluzione totale per conquistare subito i tre punti.

Napoli, cosa succede al Maradona? L’allerta è massima

Saranno ore concitate per affrontare al meglio la Lazio: c’è tanta voglia di rivincita in casa azzurra per arrivare fino in alto. Conte ha una strategia ben chiara in mente per far sognare ancora i tifosi azzurri, ma è scattato subito l’allarme allo Stadio Maradona: ecco quello che potrebbe succedere nel giorno dell’Immacolata.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, c’è tanta preoccupazione per il meteo durante Napoli-Lazio. Non ci sarà nemmeno il tutto esaurito al Maradona per la sfida di Serie A con gli azzurri che cercheranno di trovare nuovamente la vittoria dopo la sconfitta in Coppa Italia.

La massima allerta è dovuta anche alla copertura dello Stadio Maradona visto che verranno effettuati sopralluoghi con i droni per monitorare da vicino la situazione. Anche lo spettacolo di Geolier è a forte rischio per il maltempo: il rapper napoletano dovrebbe presentare il progetto tra Napoli e Disney.

Tanti posti vuoti anche a causa del meteo che non sarà clemente in vista della super sfida di Serie A: il Napoli non vuole farsi distrarre dal clima per continuare a collezionare vittorie in campionato. Un momento decisivo per sognare ancora in grande dopo un inizio stagionale entusiasmante: contro la Lazio sarà una serata da vivere intensamente immergendosi completamente nella sfida.