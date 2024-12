Napoli, ADL piazza il colpo: la chiave è Mazzocchi

Il Napoli è pronto a chiudere nuovi colpi in vista di gennaio: spunta l’intreccio decisivo a Mazzocchi, ecco tutta la verità da scoprire subito

Saranno settimane intense per arrivare così a chiudere nuovi colpi da urlo. Il ds Giovanni Manna è sempre molto attivo per puntare in alto: una nuova mossa a sorpresa per arrivare alla chiusura dell’affare grazie a Pasquale Mazzocchi. Spuntano i nuovi intrecci di calciomercato per puntare in alto: ecco tutta la verità da conoscere subito.

Il ds Manna continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Il Napoli è pronto a sognare in grande mettendo a segno colpi da urlo in ottica futura: ecco l’intreccio decisivo in vista della sessione invernale. Il presidente De Laurentiis cercherà di accontentare subito Conte per continuare a sognare in grande: ecco la verità per il nuovo colpo grazie a Pasquale Mazzocchi, cosa succede ora.

Anche Zerbin è fuori dal progetto azzurro: Monza e Lecce hanno chiesto informazioni sul laterale del Napoli. Ecco che qualcosa si muoverà subito in ottica futura. Una nuova mossa a sorpresa per continuare a sognare in grande: cosa cambia in casa azzurra sul fronte calciomercato.

Napoli, l’intreccio con Mazzocchi: arriva il sostituto

Un nuovo affare suggestivo per completare nuovi affari da urlo in modo da puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Una voglia immensa di arrivare così ad intrecci totali sul fronte calciomercato: il ds Manna vuole subito chiudere l’affare, ecco la mossa strategica con Mazzocchi.

Come svelato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, l’infortunio di Pasquale Mazzocchi potrebbe subito cambiare le strategie di mercato del ds Manna. Il laterale azzurro tornerà in campo tra circa un mese: Zerbin non è propriamente un terzino come ha dimostrato in Coppa Italia contro la Lazio. Urgono nuovi rinforzi per puntare in alto: Conte ha già comunicato la sua decisione alla dirigenza partenopea.

Il laterale del Napoli ha rimediato una lesione muscolare e sarà in campo soltanto dopo Natale. A gennaio potrebbe arrivare così un nuovo rinforzo per la corsia esterna: Dorgu è il primo nome della lista del ds Manna. Il presidente De Laurentiis cercherà così di bloccarlo già in vista di gennaio per poi farlo restare in prestito a Lecce. Una voglia immensa di arrivare in alto per continuare a sognare senza troppi problemi: nuovi rinforzi in arrivo sul binario in direzione Napoli.