Napoli: scambio alla pari, nuovo centrocampista per Conte

Pazza idea per i partenopei. Contatti in corso con un club di Serie A per una operazione impensabile fino a qualche giorno fa. I dettagli

È un Napoli che è pronto a rinforzare la rosa a disposizione di Conte. La partita di Coppa Italia contro la Lazio ha evidenziato delle evidenti lacune in molti reparti ed ora la società è al lavoro per consentire al tecnico di avere una squadra ancora più forte. E in queste ultime ore sta prendendo piede l’ipotesi di uno scambio non sicuramente da sottovalutare.

Secondo le informazioni di Fasano, il Napoli starebbe lavorando ad uno scambio con un club di Serie A per regalare un centrocampista ad Antonio Conte in questa sessione di calciomercato. Siamo nel campo delle ipotesi per diversi motivi, ma ci sarebbe già il sì di uno dei giocatori coinvolti e per questo motivo non è da escludere che si possa arrivare alla fumata bianca nel giro di davvero poco tempo.

Calciomercato Napoli: ipotesi di scambio, i dettagli

Un centrocampista non sembrava essere all’ordine del giorno in casa Napoli, ma le ultime partite hanno confermato la mancanza di un vice McTominay e c’è un nome che stuzzica e non poco la fantasia della dirigenza partenopea e a questo punto non è da escludere che si possa arrivare ad un via libera in davvero poco tempo. Non si tratta di una operazione facile per diversi motivi, ma l’idea c’è e vedremo se si arriverà o no all’accordo.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli avrebbe messo nel mirino Ferguson del Bologna e si starebbe trattando uno scambio quasi alla pari con Raspadori. Il calciatore sarebbe disposto a trasferirsi alla corte di Italiano e per questo motivo è una operazione di calciomercato destinata a decollare in davvero poco tempo se si dovesse trovare la disponibilità anche da parte dei felsinei a dare via il centrocampista.

Ferguson è un giocatore che servirebbe come il pane a questo Napoli e quindi il club è pronto a lavorare per portarlo alla corte di Conte durante il prossimo calciomercato. L’ipotesi di uno scambio alla pari con Raspadori è assolutamente possibile visto che l’attaccante è alla ricerca di più spazio. A questo punto non ci resta che attendere le prossime settimane per capire meglio cosa succederà e se si potrà arrivare alla fumata bianca in questa operazione.