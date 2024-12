Napoli: incontro e firma, cambia tutto per Meret

In casa partenopea sono in corso i ragionamenti sul futuro. La situazione del portiere continua a tenere banco e presto sono attese delle novità

Il Napoli è molto attivo sul calciomercato. I partenopei hanno capito la necessità di dover rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico per poter ambire a traguardi importanti. Ma nelle prossime settimane sono attese delle novità importanti anche per quanto riguarda alcuni rinnovi. I fari principali sono puntati sicuramente su Meret e Kvaratskhelia, ma ormai tengono banco anche le questioni Olivera e Anguissa.

Intanto ci sono degli aggiornamenti importanti per quanto riguarda il portiere. Meret ha preso una decisione molto importante sul suo futuro tanto che, secondo quanto riferito da La Repubblica, è previsto un incontro nelle prossime settimane per definire l’accordo e firmare un nuovo contratto. Vedremo alla fine se si arriverà davvero alla fumata bianca oppure ci saranno ulteriori rivoluzioni per quanto riguarda l’estremo difensore friulano.

Napoli: firma Meret, i dettagli

Alex Meret è uno dei cardini della formazione di Antonio Conte. Il portiere sta dimostrando di poter essere in grado di restare a lungo il numero uno di questa squadra e da qui la volontà del tecnico salentino di puntare ancora su di lui in futuro e non cambiare strategia rispetto alle intenzioni iniziali.

Questo, stando a quanto riportato da La Repubblica, sta spingendo il Napoli a trovare un accordo per il rinnovo di Meret. Sono in corso gli ultimi ragionamenti, ma è davvero difficile che non si arrivi alla fumata bianca. Nelle prossime ore è atteso un nuovo incontro con Pastorello per cercare di chiudere il tutto e portare il portiere a firmare il contratto. Un accordo che in questo momento non sembra in bilico nonostante le voci di un possibile inserimento dell’Inter nella corsa all’estremo difensore friulano. Per questo motivo la volontà di Manna è quella di poter chiudere il prima possibile l’accordo.

Meret aspetta il Napoli e spera di arrivare al rinnovo. Per il momento, comunque, non si hanno certezze. I partenopei spingono nella speranza di poter arrivare all’accordo. Ma le distanze restano e vedremo se alla fine si riuscirà oppure no a trovare il compromesso giusto per continuare una esperienza che fino a questo momento è stata sicuramente positiva.