Napoli: blitz a Londra, affare da 15 mln

Novità importanti per quanto riguarda il calciomercato dei partenopei. Manna valuta la possibilità di un colpo già nelle prossime settimane

In casa Napoli si guarda su come muoversi sul calciomercato invernale. Antonio Conte, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe chiesto almeno un rinforzo per reparto ed ora la società sta iniziando a ragionare sui giocatori da prendere. Sono diversi i nomi sul taccuino di Manna e presto le trattative dovrebbero entrare nel vivo.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il direttore sportivo del Napoli nelle prossime settimane potrebbe volare a Londra per riallacciare i rapporti con un club e capire la fattibilità dell’operazione. I partenopei puntano a chiudere l’affare di calciomercato intorno ai 15 milioni di euro. La squadra proprietaria del cartellino ne chiede un po’ di più, ma non è da escludere che si possa comunque arrivare alla cifra messa sul tavolo dai partenopei o poco più superiore. Si avrà un quadro più chiaro solamente a partire da gennaio.

Calciomercato Napoli: colpo in difesa, Manna pronto a chiudere

La difesa è il reparto dove ci potrebbero essere più movimenti. Non è ormai un mistero che Juan Jesus e Rafa Marin non hanno convinto il Napoli e Conte. L’ipotesi di una doppia partenza costringe i partenopei a ragionare sulla possibilità di acquistare due giocatori dietro e ci sono già dei nomi in pole position. Il tecnico ha chiesto dei rinforzi già pronti e quindi si guarda a calciatori che conoscono molto bene il nostro campionato.

Danilo resta uno dei possibili innesti, ma il Napoli non ha perso di vista neanche Kiwior. Il centrale polacco è in uscita dall’Arsenal e non si esclude un blitz da parte di Manna nelle prossime settimane per capire meglio la fattibilità dell’operazione durante il calciomercato estivo. Si parla di una proposta di 15 milioni mentre i londinesi ne chiedono 25. Possibile una chiusura a 20 anche se i partenopei proveranno ad abbassare ancora di più la valutazione.

Si tratta di un qualcosa che terrà banco ancora per diverso tempo. La volontà del Napoli è quella di chiudere nel giro di poco tempo, ma non è una operazione di calciomercato facile. Per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire se questa operazione potrà concludersi oppure si dovrà optare per obiettivi differenti da Kiwior a causa di una richiesta economica molto alta.