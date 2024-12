Serie A: ultimatum al tecnico, pronto il sostituto

Un tecnico è ritornato ad essere a rischio dopo l’ultima giornata di campionato. La società è pronta a dare una scossa e c’è già il sostituto

In Serie A si avvicina il Natale, ma per un tecnico sotto l’albero ci potrebbe essere una amara sorpresa. Il condizionale è d’obbligo in questi casi anche se sarebbero in corso delle riflessioni all’interno della società. Secondo le informazioni riferite da calciomercato.it, l’esonero è una delle possibilità se non si assisterà ad un cambio di passo nelle prossime settimane. La speranza della società è che non si arrivi a tanto, ma per il momento non si esclude nulla.

Le valutazioni sono in corso e le partite prima della conclusione dell’anno si preannunciano fondamentali. Senza un cambio di passo, si procederà con l’esonero e anche il nome è ormai scelto. Non ci resta quindi che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro e capire se ci sarà o no questa svolta a livello della guida tecnica oppure no.

Serie A: si cambia in panchina, le ultime

La situazione di classifica non è sicuramente delle migliori e in questo momento sembra praticamente impossibile immaginare di continuare in questo modo. Da qui l’ipotesi di un cambio in panchina se non si dovesse assistere ad una svolta. Siamo comunque nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro.

Stando alle ultime informazioni, la posizione di Fonseca è ritornata di nuovo in bilico. Le ultime prestazioni non hanno convinto e in casa Milan si sta valutando se continuare con il portoghese oppure no. Molto probabilmente si darà il tempo fino alla partita contro la Roma. Se non ci saranno delle novità dal punto di vista delle prestazioni, il suo nome sarà tra i tecnici esonerati con i rossoneri pronti a puntare su un profilo differente.

Ritorna così in auge il nome di Allegri. Il toscano piace molto alla dirigenza rossonera, ma resta da superare l’ostacolo dell’ingaggio. Occhio anche al profilo di Terzic, che già in passato ha avuto un contatto con il Milan per capire la fattibilità dell’operazione. Per il momento la dirigenza meneghina si prende del tempo, ma in futuro tutto può succedere e per questo motivo non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro più chiaro sul futuro di Fonseca.