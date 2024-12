Calciomercato, ecco il sostituto di Salah: arriva dalla Serie A

Salah è pronto a dire addio al Liverpool. I Reds sono alla ricerca di un sostituto all’altezza: spunta il nuovo colpo dalla Serie A per rinforzare l’attacco di Arne Slot

Saranno mesi intensi anche sul fronte calciomercato. Salah è pronto a cambiare aria dopo tante stagioni da urlo con il Liverpool: non è ancora arrivata la proposta di rinnovo. L’egiziano è pronto a volare in Arabia Saudita per terminare la sua carriera, ma nel frattempo la dirigenza del top inglese è alla ricerca di un valido sostituto pronto ad arrivare dall’Italia.

Tutto può cambiare in poco tempo sul fronte calciomercato. Le trattative continuano ad andare avanti per la ricerca di un valido sostituto di Momo Salah. Il Liverpool intende fare sul serio per essere protagonista in Premier e in Champions League: spunta l’intreccio decisivo proveniente dalla Serie A, conosciamo il dettaglio a sorpresa per la mossa strategica per il post Salah.

Calciomercato Serie A, la mossa a sorpresa per il post Salah

A breve arriverà la risposta per il colpo dalla Serie A: ecco la verità per il trasferimento da urlo in vista della prossima stagione. Ecco tutto quello che c’è da sapere per il sostituto di Salah proveniente dalla Serie A.

Una nuova mossa strategica in ottica futura per un nuovo intreccio da urlo in Serie A. Come svelato dal portale CaughtOffside, Yildiz è molto felice alla Juventus ma è stato messo nel mirino dal Liverpool per un colpo da urlo per il post Salah. Il classe 2005 avrà un futuro luminoso dopo l’exploit negli ultimi mesi in maglia bianconera: i Reds continuano ad essere molto attivo in Serie A per un intreccio da urlo.

Anche l’Arsenal si è interessato al giocatore turco della Juventus pronto anche a fare le valigie, ma la dirigenza bianconera lo valuta intorno agli 80 milioni di euro. Il ds Giuntoli è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Thiago Motta dopo un inizio stagionale altalenante. Urgono rinforzi per stare attaccati al treno Scudetto con Atalanta, Napoli ed Inter che volano in classifica.

Yildiz vorrebbe proseguire la sua avventura in maglia bianconera per togliersi numerose soddisfazioni con la Juventus: tante big d’Europa lo hanno messo nel mirino per rinforzare il proprio reparto offensivo, ma diffilmente partirà da Torino. I prossimi mesi saranno decisivi per conoscere così la situazione intorno al talentuoso giocatore turco classe 2005.