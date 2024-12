Napoli, colpo dall’Ajax: intreccio con la Roma

Ennesimo duello a distanza tra Napoli e Roma per un colpo dall’Ajax. Ranieri può avere la meglio per rinforzare il reparto difensivo: ecco la verità

Un nuovo rinforzo dall’Ajax per le big della Serie A: ecco la strategia di calciomercato con l’inserimento di Claudio Ranieri. L’allenatore romano diventerà anche il consulente di mercato della famiglia Friedkin al termine di questa stagione: un nuovo intreccio suggestivo per rinforzare le corsie esterne, che beffa al Napoli.

Un infortunio in casa Roma potrebbe cambiare così le strategie di calciomercato della squadra giallorossa. Dopo tanto tempo la Roma è tornata alla vittoria collezionando tre punti scacciacrisi: Ranieri ha riportato tranquillità e fame all’interno dello spogliatoio. L’esperto allenatore romano conosce molto bene la situazione di Trigoria: finalmente si intravede la luce, ma il percorso di rinnovamento è appena iniziato. Spunta un nuovo intreccio con il Napoli sul fronte calciomercato dopo l’infortunio di Celik: ecco tutta la verità.

Napoli, colpo a zero: la Roma beffa ADL

La Roma è pronta ad inserirsi per la corsa del giovane talento dell’Ajax: spunta l’intreccio come evidenziato pochi minuti fa. Il ds Manna cercherà di essere protagonista a partire da gennaio per regalare nuovi innesti di qualità ad Antonio Conte, ma c’è il duello a distanza anche in sede di mercato.

Il Napoli lo aveva messo già nel mirino da settimane, ma la Roma è pronta a regalare un nuovo innesto di qualità a Claudio Ranieri. Secondo quanto riportato da AreaNapoli.it il terzino dell’Ajax, Devyne Rensch, di appena 21 anni piace molto al ds giallorosso Ghisolfi. Il suo contratto è in scadenza nel prossimo 30 giugno e così potrebbe arrivare il suo trasferimento anticipato a gennaio.

Classe 2023, la sua arma migliore è la velocità: dopo essere cresciuto nel settore giovanile del VV Unicum, ha fatto tanta strada con l’Ajax a partire dall’età di 13 anni. Una crescita esponenziale fino ad arrivare all’esordio in Prima squadra, ma ora è pronto a cambiare squadra per essere protagonista in Champions League.

Il Napoli ha monitorato già Rensch nelle ultime settimane, ma ora potrebbe anche l’inserimento della Roma per accontentare Claudio Ranieri. Un momento decisivo per programmare la prossima stagione in casa giallorossa: mesi intensi per uscire subito dalla crisi in Serie A. Saranno settimane decisive per conoscere da vicino la sua prossima destinazione: il ds Manna non intende tirarsi indietro per l’affare.