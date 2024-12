Napoli, arriva gratis: ADL chiude il primo colpo

Il presidente De Laurentiis vuole chiudere subito un nuovo colpo a zero. ADL è pronto a beffare le big d’Europa: ecco la chiusura nel 2025

Saranno settimane intense per programmare la prossima stagione in casa Napoli. Un nuovo intreccio decisivo in Serie A per il colpo a parametro zero: Conte ha già parlato col calciatore in ottica futura, ecco tutti i dettagli.

Il ds Manna si sta già portando avanti con il lavoro in vista della prossima stagione: chiuso subito il primo colpo nel 2025, c’è l’accordo con il presidente De Laurentiis. Conte ha già parlato con il giocatore per portare a termine subito la trattativa: ecco l’intreccio decisivo. La volontà del difensore internazionale ha fatto la differenza per trovare così una nuova soluzione per il futuro: ADL è pronto a far sognare in grande i tifosi del Napoli.

Napoli, primo affare nel 2025: l’annuncio

Una nuova operazione suggestiva in ottica futura per il Napoli targato Antonio Conte. Conosciamo tutti i dettagli della futura operazione di calciomercato in casa azzurra: accordo sempre più vicino.

Come riportato dal portale Footmercato il Napoli è pronto a chiudere il nuovo colpo a zero nel 2025. L’ex difensore di Real Madrid e Manchester City ha già parlato con Antonio Conte in vista della prossima stagione: il suo contratto con la Juventus è in scadenza nel 30 giugno del prossimo anno e così è voglioso di trovare già l’accordo. Il ds Manna è pronto a chiudere subito il nuovo affare in difesa per sognare in grande: ecco l’intreccio decisivo con la Juventus.

Negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile scambio con Raspadori, ma difficilmente il Napoli difficilmente lascerà partire l’attaccante bolognese che è voglioso di collezionare più minuti. Un momento decisivo per puntare in alto andando a puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte: l’obiettivo principale della squadra azzurra è il ritorno immediato in Champions League.

Il Napoli continua a monitorare attentamente così ogni soluzione di calciomercato in ottica futura: il ds Manna è attento ad ogni dettaglio in vista della prossima stagione. Danilo rappresenta un elemento di assoluta esperienza per competere su più fronti: l’addio alla Juventus è ormai sempre più vicino per voltare definitivamente pagina in carriera. Un nuovo intreccio da urlo per continuare a puntellare la rosa a disposizione di Conte: la verità annunciata pochi minuti fa.