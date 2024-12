Napoli, Ibra beffa ADL: arriva dall’Austria

Il Napoli continua a pensare in grande, ma occhio anche al forte interessamento del Milan sull’obiettivo di mercato degli azzurri. Spunta la clausola da 12 milioni di euro

Il ds Manna vorrebbe subito accontentare Antonio Conte con nuovi intrecci di calciomercato. A gennaio urgono rinforzi per puntellare la rosa azzurra in ottica futura. Il presidente De Laurentiis è al lavoro per chiudere nuovi colpi da urlo in vista della seconda parte di stagione: ecco l’intreccio con il Milan, può arrivare subito in Serie A.

La dirigenza rossonera potrebbe avere la meglio sul Napoli per chiudere nuovi affari a gennaio. Ibrahimovic e Moncada è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Fonseca: l’allenatore portoghese ha collezionato una nuova sconfitta in campionato contro l’Atalanta. Spunta il nuovo intreccio con il Napoli per il nuovo colpo a gennaio: ecco la nuova conferma in vista della sessione invernale.

Napoli, addio Conte: giocherà subito in Serie A

Un momento decisivo per puntare in alto con un nuovo intreccio decisivo con il Milan. Il Napoli l’ha monitorato a lungo nella scorsa estate, ma poi l’affare non si è concretizzato: ecco la nuova destinazione.

Come svelato dal portale AreaNapoli.it, Amar Dedic può approdare subito in Serie A dopo che è stato ad un passo dal Napoli. Ora il giocatore del Salisburgo sogna il Milan grazie alla clausola di 12 milioni di euro: è stato anche vicino alla Roma. Un colpo importante per i rossoneri che sono alla ricerca di validi rinforzi sulle corsie esterne: Ibrahimovic e Moncada sono pronti a sferrare l’assalto vincente.

Il ds Manna l’ha monitorato a lungo per un nuovo colpo estivo, ma ora a gennaio potrebbe già trovare l’accordo con il Milan. Il bosniaco è pronto a volare in Serie A con una nuova destinazione sorprendente. Saranno mesi intensi per arrivare così alla nuova chiusura imminente dell’affare: Dedic è pronto a vestire la maglia rossonera.

Il Napoli dovrà così monitorare altri obiettivi di calciomercato: ecco la svolta decisiva in vista della seconda parte di stagione. Dedic è pronto a dire addio al Salisburgo per il definitivo salto di qualità: il ds Manna si tirerà indietro per virare su altri profili interessanti a gennaio. Il Milan vuole subito chiudere l’affare per rinforzare le corsie esterne di Fonseca: un nuovo colpo grazie alla clausola di 12 milioni di euro.