Napoli: Manna lo prende dal Brasile, operazione da 8 mln

I partenopei lavorano ad un colpo dal campionato brasiliano. La prima proposta è stata presentata e non è da escludere che si possa arrivare alla fumata bianca

Obiettivo rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. I partenopei sono al lavoro per individuare giocatori in grado di poter alzare il livello della squadra e naturalmente sognare in grande. Per farlo si devono rinforzare diversi reparti a partire da quello difensivo. Juan Jesus e Rafa Marin non hanno convinto e a questo punto non è da escludere un doppio intervento in quel reparto considerata la volontà di dare al tecnico due riserve di livello.

Conte ha chiesto due giocatori già pronti per essere utilizzati. Ma non è da escludere che si possa decidere di puntare su un profilo che conosce bene il nostro campionato e magari un secondo di prospettiva. Stando a quanto riferito da Konur, c’è un nome che interessa molto al Napoli tanto da aver già presentato una proposta di calciomercato. Da capire se la trattativa potrà decollare nei prossimi giorni oppure no.

Calciomercato Napoli: colpo dal Brasile, Manna ci prova

Il Napoli sta ragionando su come rinforzare la squadra a disposizione di Conte. L’obiettivo è quello di riuscire a creare una rosa competitiva e completa. Naturalmente la strada è molto lunga per le ultime partite hanno evidenziato diverse lacune. Ma la volontà è quella di riuscire a dare una sorta di identità per provare in futuro a restare in alto in Europa e in Italia.

Il nome nuovo è quello di Vitao dell’Internacional. Il 24enne brasiliano è finito nel mirino del Napoli per il calciomercato invernale tanto da aver messo sul piatto una proposta di 8 milioni di euro. Per il momento naturalmente si tratta di una ipotesi che dovrà essere verificata nelle prossime ore. È un profilo di assoluta qualità e potrebbe consentire ai partenopei di fare un salto di qualità anche se ci sono diverse cose da verificare.

Partendo dal fatto che si tratta di un calciatore inesperto e che dovrà ambientarsi nel nostro campionato. Per questo motivo Vitao magari non rappresenta la prima scelta di calciomercato del Napoli in difesa. Ma in caso di un doppio colpo non possiamo escludere un tentativo visto gli 8 milioni messi sul piatto per cercare di arrivare alla fumata bianca. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire come si evolverà la situazione.