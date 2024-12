Napoli: infortunio Kvaratskhelia, spunta la nuova data del rientro

In casa partenopea continua a tenere banco la situazione Kvaratskhelia. Il georgiano è ai box per un infortunio e sui tempi di recupero ci sono molte incertezze

C’è preoccupazione in casa Napoli per le condizioni di Kvaratskhelia. La lesione al ginocchio lo ha sicuramente tolto dai giochi per la sfida contro l’Udinese, ma in molti si chiedono quando potrà rientrare a disposizione di Conte. Negli ultimi giorni sono state dette diverse cose e tutte che variavano sui tempi. Da parte dei partenopei massimo riserbo considerato che si tratta di un infortunio non lieve e per questo motivo si preferisce attendere ancora qualche giorno.

Da parte di Conte, come già successo in passato, si preferisce adottare la linea della precauzione. Nessun rischio per non peggiorare la situazione e si aspettano i consigli dallo staff medico. Intanto nelle ultime ore ci sono degli aggiornamenti importanti per quanto riguarda il giocatore e non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro sicuramente più chiaro.

Napoli: infortunio Kvaratskhelia, le ultime

Le condizioni di Kvaratskhelia continuano ad essere nel pieno dell’incertezza. La speranza del Napoli è quella di recuperarlo nel minor tempo possibile, ma non si vogliono prendere rischi inutili e per questo motivo è stata stabilita una tabella di marcia molto chiara e che ha come obiettivo quello di stabilire meglio quando rivederlo in campo.

Stando a Pasquale Tina, inviato di Radio Marte, nei prossimi giorni Kvaratskhelia si sottoporrà a dei controlli medici per cercare di capire meglio i tempi di recupero. La possibilità di vederlo in campo già in questo 2024 non è assolutamente da escludere anche se in questo momento le ipotesi sono più verso un 2025 considerata anche la volontà da parte del Napoli di non prendersi assolutamente rischi inutili. Naturalmente per il momento si tratta di una indiscrezione che dovrà essere confermata.

La speranza del Napoli è quella di vederlo in campo il prima possibile. Non sarà assolutamente facile visto la lesione e la volontà da parte dello stesso giocatore di non perdersi rischi. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro sull’infortunio di Kvaratskhelia e capire quando il giocatore potrà rientrare a disposizione di Conte.