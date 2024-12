Napoli: tegola Kvaratskhelia, i tempi di recupero

Piove sul bagnato in casa partenopea. Si ferma anche il georgiano per un grave infortunio e per lui è previsto un lungo stop. I dettagli

Non è un periodo fortunato in casa Napoli. Le due sconfitte consecutive contro la Lazio hanno fatto perdere un po’ di certezze nei partenopei. Ma le brutte notizie non sono assolutamente finite qui. Si è fermato anche Kvaratskhelia per un infortunio non di poco conto e per lui lo stop sarà molto lungo. Una tegola considerato l’importanza del georgiano nel modo di giocare di Conte.

Ora per Kvara un lungo periodo riabilitativo prima di tornare a disposizione di Conte. Come successo per gli altri giocatori, il tecnico leccese adotterà la strategia della precauzione. Il georgiano ritornerà in campo solamente una volta smaltito definitivamente il problema fisico. La speranza da parte del Napoli e dei tifosi è che possa rientrare nel gruppo il prima possibile, ma non si tratta di un infortunio di poco conto e ci vorrà un po’ prima di rivederlo in campo.

Napoli: lungo stop per Kvaratskhelia, le ultime

Il cambio contro la Lazio sembrava più tattico che per un guaio fisico. In realtà non era così e gli esami lo hanno confermato. Il georgiano ha rimediato un grave infortunio e le sue condizioni a questo punto dovranno essere valutate meglio nelle prossime settimane per capire meglio quando potrà rientrare a disposizione di Conte.

Stando a quanto riferito dal Napoli sul comunicato, Kvaratskhelia ha riportato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. Nessuna necessità di intervento chirurgico, ma un lungo periodo riabilitativo. L’ipotesi è quella di almeno un mese di stop e quindi il rientro in campo solo a metà gennaio. Ma non è da escludere che si possa slittare anche di qualche giorno per non prendersi rischi inutili. Molto dipenderà da come procederà il recupero nelle prossime settimane.

Ora l’ipotesi di una bocciatura contro l’Udinese è assolutamente svanita. Kvara non sarà in campo per questo infortunio ed è pronto David Neres. Toccherà al brasiliano sostituirlo forse nella posizione a lui più congeniale. Un’occasione da sfruttare per l’ex Benfica e dimostrare di essere pronto per la maglia da titolare. Naturalmente il georgiano al rientro sarà chiamato ad alzare il livello della prestazione soprattutto se il suo compagno metterà in mostra le qualità che ha in fatto vedere in passato.