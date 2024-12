Valzer delle punte in Serie A: coinvolto il Napoli

A sorpresa nel nostro campionato potrebbe aprirsi un vero e proprio valzer degli attaccanti. E i partenopei potrebbero essere coinvolti

Il Napoli si muove per rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico. Le ultime partite hanno evidenziato un attacco fin troppo sterile e quindi va trovare una soluzione leggermente differente rispetto a quanto visto fino ad oggi. Lukaku non sta convincendo e i partenopei stanno ragionando sulla possibilità di rinforzare il proprio reparto offensivo.

In realtà, stando alle ultime indiscrezioni, sono molte le squadre che pensano di acquistare un nuovo bomber e il valzer delle punte potrebbe coinvolgere non solo il Napoli durante il calciomercato invernale. Siamo ad oggi solamente nel campo delle ipotesi e può succedere di tutto, ma le idee sono ben chiare e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio come ci si muoverà.

Calciomercato Napoli: valzer delle punte, i dettagli

In Serie A il valzer delle punte è pronto ad entrare nel vivo. Le idee sono molto chiare da parte dei club e presto si proverà a chiudere le prime trattative. La volontà di ogni squadra è quella di poter dare al proprio tecnico dei rinforzi di assoluto livello e per questo motivo si sta ragionando su come muoversi.

Stando a quanto riferito da Mirko Calemme in una trasmissione di calciomercato.it su Youtube, Raspadori potrebbe presto lasciare il Napoli e lui lo vedrebbe bene all’Inter. Una ipotesi da non escludere soprattutto se i nerazzurri dovessero decidere di dare il via libera al trasferimento di Arnautovic al Torino. La partenza dell’austriaco aprirebbe alla possibilità di un tentativo di Marotta per l’ex Sassuolo. Un giocatore che piace molto a Inzaghi e per questo motivo tutto può ancora succedere. Di certo si tratta di un qualcosa che terrà banco nelle prossime settimane ed è legata ad un movimento in uscita.

Di certo il futuro di Raspadori sarà lontano dal Napoli anche per il poco spazio trovato. L’Inter ci potrebbe pensare in caso di partenza di Arnautovic verso Torino. Una ipotesi di calciomercato da seguire con attenzione e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro. Ragionamenti in corso e il valzer delle punte che è pronto ad iniziare nel nostro campionato.