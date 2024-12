Napoli, colpo a centrocampo: intreccio con Folorunsho

Il Napoli intende rinforzare la rosa azzurra in vista di gennaio. Un nuovo intreccio con Folorunsho pronto a partire: ecco il colpo a centrocampo

Tutto può cambiare già a gennaio per una rosa sempre più competitiva. Nuovo affare dalla Serie A per il ds Manna che continua a monitorare il fronte calciomercato: ecco la verità di pochi minuti dopo il sondaggio delle ultime ore.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Conte già a partire da gennaio. Spunta un nuovo affare decisivo dalla Serie A: Folorunsho è pronto a fare le valigie per giocare con maggiore continuità. In caso di addio del centrocampista azzurro, il presidente De Laurentiis non vede l’ora di accontentare l’allenatore azzurro per un nuovo innesto di qualità.

Napoli, nuovo affare per Manna: ecco la verità

Un innesto di qualità già a gennaio per costruire qualcosa di grande per il futuro. Il Napoli vuole continuare a fare la voce grossa sul fronte calciomercato per tornare a vivere notti da sogno in Champions League: il nuovo intreccio con Folorunsho pronto a dire addio al Napoli.

Come svelato in esclusiva da CalcioNapoli24, il ds Manna vuole continuare ad andare avanti per chiudere il colpo dall’Hellas Verona Reda Belahyane. Il centrocampista della Nazionale marocchina è pronto per il definitivo salto di qualità dopo essersi messo in mostra in Serie A. Il Napoli vuole subito il nuovo innesto di qualità, soprattutto in caso di addio di Michael Folorunsho seguito a lungo dalle big della Serie A, tra cui l’Atalanta già ad un passo in estate.

Dopo l’affare Ngonge nello scorso gennaio, il presidente De Laurentiis è pronto a chiudere un nuovo colpo dall’Hellas Verona. Ci sono stati già diversi sondaggi in ottica futura, ma il ds Manna è pronto a sferrare l’assalto vincente nella sessione invernale di calciomercato.

La dirigenza partenopea vuole subito chiudere nuovi colpi di calciomercato per costruire la rosa del futuro in casa Napoli. Un nuovo intreccio decisivo con l’Hellas Verona con gli ottimi rapporti tra i due club italiani. De Laurentiis è già pronto ad investire tanti milioni per rinforzare il centrocampo a disposizione di Conte: il giocatore marocchino abbina qualità a quantità diventando in poco tempo l’obiettivo di mercato delle big d’Italia. Un innesto di qualità per il futuro: Conte ha dato l’ok per il suo trasferimento.