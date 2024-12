Napoli, colpo dall’Inter: Manna beffa Marotta

Il Napoli è pronto a sferrare l’assalto vincente per chiudere subito il colpo in attacco: ecco l’intreccio con l’Inter, piace davvero tanto al ds Manna

Saranno mesi intensi in casa azzurra per tornare ad essere competitivi anche in Champions League. Il ds Manna si sta portando avanti col lavoro in vista di nuovi colpi da urlo: ecco la nuova soluzione del presidente De Laurentiis per accontentare Conte.

Saranno mesi interessanti in casa Napoli per puntellare la rosa del futuro. Il ds Manna continua a monitorare nuovi innesti di qualità per costruire una squadra competitiva su più fronti: spunta l’intreccio decisivo con l’Inter, ecco l’affare entusiasmante in vista dei prossimi mesi. Tutto può cambiare improvvisamente in casa azzurra per un nuovo colpo con i nerazzurri: Beppe Marotta è già stato avvisato.

Napoli, l’intreccio decisivo con l’Inter: affare in attacco

Un nuovo affare in casa Inter per arrivare in alto: il Napoli continua a monitorare il nuovo colpo per far felice Conte in vista del futuro. Serve subito un innesto giovane e di prospettiva assoluta per rinforzare il reparto offensivo dell’allenatore leccese.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è al lavoro per costruire la rosa del futuro in casa azzurra. Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, Francesco Pio Esposito è pronto per il salto di qualità dopo l’exploit in prestito allo Spezia. Di proprietà dell’Inter, il classe 2005 è monitorato a lungo dalle big della Serie A: Beppe Marotta dovrà allontanare i forti interessamenti dei top club europei.

Il presidente De Laurentiis proverà subito a chiudere l’affare: l’attaccante originario di Castellammare di Stabia è diventato uno dei migliori in circolazione. Ora il Napoli è molto concentrato a chiudere l’ennesimo colpo in attacco. Il presidente De Laurentiis vorrebbe così subito accontentare Conte con l’ennesima mossa a sorpresa. Ora Francesco Pio Esposito vorrebbe riportato lo Spezia in Serie A per poi prendere una decisione sul suo futuro.

Nei prossimi mesi si conoscerà la sua vera destinazione con l’Inter che cercherà di blindarlo per averlo fin da subito al fianco di Lautaro Martinez. Inizierà subito una nuova asta per Pio Esposito: una famiglia di calciatori che sognano ad occhi aperti cercando di farsi strada anche in Nazionale maggiore. Ecco il nuovo intreccio tra Inter e Napoli per un nuovo colpo in attacco: Conte ha già dato l’ok per il trasferimento.