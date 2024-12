Calciomercato, Modric in Serie A: l’annuncio dalla Spagna

Modric è pronto a volare in Serie A: c’è l’intreccio decisivo in ottica futura, ecco la pazza idea in Italia. L’annuncio è arrivato pochi minuti fa dalla Spagna

Luka Modric non vede l’ora di essere protagonista in Italia dopo tante stagioni vissute al Real Madrid. Tanti successi collezionati in queste stagioni con le merengues, ma arriverà subito l’addio a parametro zero a giugno. Ecco tutta la verità in vista della prossima stagione: la chiusura per il croato.

Un’occasione suggestiva all’età di 40 anni per il centrocampista croato del Real Madrid che si libererà a parametro zero dal top club spagnolo. Dopo una carriera da urlo tra Inghilterra e Spagna potrebbe volare subito in Serie A: un nuovo intreccio decisivo per assistere alla sua qualità da vicino. Conosciamo subito i dettagli dell’operazione entusiasmante in Italia, ecco tutta la verità da conoscere in vista dei prossimi mesi.

Serie A, Modric è pronto a giocare in Italia: la verità

Ora tutto può cambiare in vista dei prossimi mesi per conoscere la sua prossima destinazione. Modric è pronto a volare in Serie A per vivere una nuova avventura da urlo in ottica futura.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.com, il centrocampista del Real Madrid, Luka Modric, è pronto a dire addio ai blancos dopo tante stagioni da sogno. Ora in estate potrebbe arrivare la sua firma a zero con il Como. Dopo le sue avventure in Inghilterra e Spagna, non vede l’ora di fare il suo debutto in Serie A. Negli anni passati è stato accostato anche a Milan ed Inter, ma il suo trasferimento in Italia non è mai avvenuto.

Ora Cesc Fabregas potrebbe convincerlo a vestire la maglia del Como: l’obiettivo primario del club lombardo resta la salvezza per poi programmare la prossima stagione in Serie A. Soltanto in caso di permanenza in Italia, Modric sarebbe entusiasta di sposare il progetto avvincente. Un club blasonato pronto a sognare anche lo Scudetto nei prossimi anni, ma c’è bisogno di una programmazione totale per riuscire ad ingaggiare giocatori di caratura internazionale.

Una nuova avventura per il centrocampista croato che ha vinto di tutto in carriera, ma il Como cercherà di chiudere subito il trasferimento a zero. Una nuova mossa a sorpresa per Fabregas, ma prima bisognerà centrare la salvezza per la permanenza in massima serie italiana. Spunta l’intreccio decisivo.