Napoli, arriva lo svizzero: affare fatto dalla Francia

Il Napoli è pronto a chiudere colpi interessanti a gennaio. Un nuovo profilo dalla Francia per puntare in alto: il classe 2002 è pronto a sbarcare in Serie A



La dirigenza partenopea continua a lavorare attivamente per nuovi colpi sul fronte calciomercato a gennaio. Un intreccio decisivo in vista delle prossime settimane: ecco la nuova idea del ds Manna per accontentare subito Antonio Conte. La doppia sconfitta contro la Lazio ha fatto emergere alcuni problemi strutturali all’interno della rosa azzurra: servono subito nuovi rinforzi per competere con le big della Serie A.

Il ds Manna continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per nuovi innesti già a gennaio. Spunta il nuovo profilo in difesa proveniente dalla Francia: lo svizzero è pronto per il definitivo salto di qualità. Il presidente De Laurentiis ha fatto intendere che ci saranno intervent mirati per puntellare la rosa azzurra in ottica futura. Il Napoli è pronto così a sferrare l’assalto vincente per arrivare più in alto possibile dopo il decimo posto della passata stagione: l’appetito vien mangiando per la squadra guidata da Antonio Conte.

Napoli, intreccio dalla Francia: colpo in difesa per Conte

Tutto può cambiare in poco tempo in casa Napoli per arrivare subito a nuovi innesti di qualità. Spunta il nuovo intreccio dalla Francia: lo svizzero non vede l’ora di cambiare squadra già nella sessione invernale di calciomercato.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli ha sondato anche la pista che porta al classe 2002 del Montpellier, Becir Omeragic. Il contratto del difensore svizzero scadrà nel 2028, ma nel mirino degli azzurri resta anche il laterale dell’Hellas Verona, Jackson Tchatchoua.

Un nuovo nome per rinforzare la retroguardia di Antonio Conte che ha chiesto subito nuovi innesti in difesa. Juan Jesus e Rafa Marin ormai sembrano fuori dal progetto azzurro: il Napoli vorrebbe già arrivare ad innesti di qualità in proiezione futura. Saranno settimane decisive per mettere a segno così nuovi colpi suggestivi: ecco il nuovo intreccio dalla Francia per continuare a competere con le big della Serie A.

Una voglia immensa di rivoluzionare la rosa a disposizione di Conte per guardare subito al futuro. Un momento decisivo per arrivare così alla chiusura dell’affare: Omeragic è il nuovo nome per gennaio. Il ds Manna cercherà così di chiudere subito l’affare decisivo in vista della prossima stagione.