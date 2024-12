Napoli: ennesima rivoluzione, esclusione a sorpresa

La doppia sconfitta contro la Lazio sta portando Conte a fare alcune riflessioni molto importanti. Possibile una nuova rivoluzione. I dettagli

In casa Napoli si è pronti a lavorare per ritrovare subito la vittoria. Il doppio ko contro la Lazio ha evidenziato alcune cose a cui Conte ha subito intenzione di porre rimedio. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, contro l’Udinese è possibile una nuova rivoluzione per consentire alla squadra di ritrovare subito la vittoria e sorriso. Vedremo se le indiscrezioni saranno confermate oppure no.

Ma dalle ultime informazioni che si hanno a disposizione, Antonio Conte contro l’Udinese potrebbe lasciare in panchina un nome a sorpresa. Al momento sono in corso le valutazioni e c’è una settimana di tempo per decidere ed eventualmente cambiare. Ma l’idea che ha preso piede è proprio quella di dare vita ad una nuova rivoluzione e c’è un big pronto a farne le spese almeno per il momento.

Napoli: rivoluzione Conte, chi ne fa le spese

Antonio Conte pensa ad una mini rivoluzione contro l’Udinese. Nelle ultime due sfide la squadra non è andata come ci si aspettava e per questo motivo si valutano diversi cambiamenti. Il più importante è quello a livello tattico con movimenti diversi in attacco per provare ad essere più incisivi e portare magari anche gli esterni a trovare la via del gol. Con la Lazio abbiamo visto soprattutto Politano andare al cross senza, però, essere preciso.

Ma i cambiamenti non sono finiti qui. Le ultime informazioni parlano anche della possibilità di lasciare Kvaratskhelia in panchina e dare fiducia a Neres. Il brasiliano sta dimostrando di essere in crescita e per questo motivo potrebbe rappresentare la carta giusta per portare alla svolta la squadra. Naturalmente escludere il georgiano non è assolutamente facile, ma sicuramente c’è bisogno di avere un cambio di passo e vedremo cosa succederà.

Di certo Conte ha bisogno di risposte e vedremo se con l’Udinese il Napoli le darà. Ricordiamo che siamo alle ultime partite prima del calciomercato invernale e questo rappresenta sicuramente un passaggio fondamentale per confermare o no il proprio posto in rosa. Per Kvara il discorso è diverso, ma il ruolo di titolare non è assicurato e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio le eventuali scelte del tecnico salentino.