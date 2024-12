Napoli: Conte dice sì, Manna chiude per l’olandese

Il tecnico dei partenopei si attende dei rinforzi importanti e il direttore sportivo sembra essere pronto a chiudere per un acquisto di livello

È un Napoli che inizia a fare sul serio sul calciomercato. Dopo un periodo di riflessione, il direttore sportivo Manna sta intavolando diverse trattative con l’obiettivo di dare al tecnico dei giocatori di assoluto livello. Conte ha chiesto dei rinforzi importanti a gennaio e la speranza è quella di averli subito per provare ad alzare il livello e non perdere altri punti per strada. Per farlo naturalmente c’è bisogno di investimenti importanti e presto sono attese delle novità.

Secondo quanto riferito da Il Mattino, Conte ha dato il proprio via libera ad un colpo di livello già durante il calciomercato invernale. Manna ora è al lavoro per capire la fattibilità di questa operazione. Naturalmente serve una uscita per poter pensare di arrivare alla fumata bianca, ma sono in corso le riflessioni e presto si proverà a trovare la tanto attesa fumata bianca.

Calciomercato Napoli: Conte lo vuole, Manna prova a chiudere

Antonio Conte ha più volte avanzato la propria richiesta di alzare il livello della rosa. Sono molti i calciatori che non hanno convinto e per questo motivo il tecnico si attende dei primi colpi di livello già a gennaio. Molto difficile considerate le diverse richieste dal punto di vista economico, ma c’è un nome che stuzzica molto Manna e l’idea di portarlo subito in azzurro è assolutamente nella testa del direttore sportivo.

Stando le informazioni del quotidiano italiano, l’idea Zirkzee resta viva per il Napoli. Conte avrebbe dato il suo assenso a questo colpo di calciomercato ed ora va trovata la quadra sia con lo United che con Simeone. L’uscita del giocatore argentino consentirebbe di andare su un nuovo attaccante e l’olandese rappresenta forse il nome ideale sia per caratteristiche, che per voglia di riscattarsi dopo un periodo non facile.

Il Manchester United è pronto ad aprire al prestito, ma non è da escludere che possa magari fare un tentativo sin da subito per Osimhen. Ipotesi remota per diversi motivi, ma non impossibile. Una cosa è comunque certa: Zirkzee rappresenta il primo nome per l’attacco del Napoli in questo calciomercato invernale. Vedremo se ci sarà la possibilità di chiudere oppure tutto sarà rinviato in estate. Ma una cosa è certa: Conte spera di averlo subito per alzare il livello della sua rosa.