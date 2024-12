Napoli: decisi i primi due acquisti, arrivano subito

Le ultime uscite hanno rappresentano un problema per i partenopei. Manna è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Conte

In casa Napoli sono iniziati i ragionamenti sul futuro. Le ultime due uscite contro la Lazio hanno evidenziato delle lacune importanti presenti nella rosa e Manna è al lavoro per individuare i rinforzi giusti da dare al proprio tecnico. Al momento le priorità sono due e, secondo quanto riferito da Cronache di Napoli, i partenopei hanno già individuato i profili ideali per rendere la squadra ancora più forte di adesso.

L’obiettivo di Manna ora è quello di chiudere il prima possibile per consentire a Conte di avere il prima possibile i rinforzi giusti e alzare il livello della rosa. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi visto che il calciomercato invernale deve ancora iniziare. Ma il Napoli si sta muovendo e a questo punto non è da escludere che nel giro di poco tempo ci possano essere delle novità molto importanti.

Napoli: doppio colpo, i dettagli

Il Napoli lavora per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico e sono diversi i nomi sul taccuino. Al momento l’ipotesi più probabile sembra essere quella di una mini rivoluzione per consentire alla squadra di rinforzarsi e di avere l’ormai famosa panchina lunga. Un compito non semplice per diversi motivi, ma Manna proverà comunque ad accontentare il tecnico nella speranza non sbagliare come successo in estate.

Stando al quotidiano campano, il primo obiettivo per rinforzare la difesa è Kiwior dell’Arsenal. Il giocatore piace molto a Conte e l’idea di Manna è quella di chiudere il tutto entro i primi giorni di calciomercato. Bisognerà convincere l’Arsenal ad abbassare un po’ le pretese, ma la volontà di regalare il giocatore al proprio tecnico c’è e presto anche in questo caso sono attese delle novità importanti. Non è comunque finita qui.

L’altro nome che sta scalando le gerarchie nelle ultime settimane è quello di Vanderson del Monaco. Sarebbe lui l’esterno destro individuato da Conte per rinforzare il reparto dove adesso c’è solo Di Lorenzo. Naturalmente per ora sono tutte ipotesi di calciomercato. Sono diverse le cose da verificare e solo dopo si potrà avere un quadro chiaro sull’accaduto. Ma una cosa è certa: il Napoli vuole rinforzarsi e sta lavorando per farlo nel minor tempo possibile.