Napoli: problema Lukaku, Conte allarmato

In casa partenopea c’è un problema riguardante l’attaccante belga. Una situazione non facile e che crea dei pensieri anche al tecnico

Romelu Lukaku è arrivato in estate a Napoli per sostituire Osimhen. Una scelta fortemente voluta da Antonio Conte per rinforzare la squadra e consentire allo stesso tecnico di avere un giocatore di livello e che soprattutto conosce alla perfezione i suoi schemi. Il rapporto tra il club e il giocatore belga, però, non è mai decollato e c’è un po’ di malumore tra i tifosi per le prestazioni dell’attaccante ex Inter.

E, come evidenziato da Il Mattino, in queste ultime ore è spuntato un nuovo problema Lukaku che preoccupa il Napoli e Antonio Conte. Una situazione, quindi, non semplice da verificare e bisogna attendere i prossimi giorni per capire se si potrà trovare una soluzione oppure no. Una cosa è comunque certa: l’obiettivo è quello di alzare il livello per cercare di riprendersi il primo posto.

Napoli: allarme Lukaku, cosa sta succedendo

Le ultime stagioni di Lukaku non erano state indimenticabili, ma mai nessuno si sarebbe immaginato un inizio di anno così complicato e difficile. Numeri davvero allarmanti e i fischi del Maradona alla sua uscita dal campo che certificano come il rapporto tra le parti non è mai decollato e il rischio è quello che non avvenga mai.

Stando alle informazioni del quotidiano napoletano, in casa Napoli esiste un vero problema Lukaku considerato anche i soli cinque gol messi a segno in questa prima parte di stagione. Troppo poco per un giocatore del suo calibro e arrivato in azzurro per sostituire Osimhen. A questo bisogna aggiungere anche una fase offensiva completamente non ispirata e le difficoltà aumentano. Naturalmente la strada è ancora lunga e non si escludono delle sorprese. La speranza da parte dei partenopei è che questo trend negativo possa cambiare.

Se le cose non dovessero cambiare, non è da escludere che si possa intervenire sul calciomercato per trovare un vice-Lukaku con l’obiettivo di alzare il livello della rosa. Vedremo quali saranno le scelte e cosa succederà in futuro. Ma per adesso la certezza è rappresentata dal fatto che il belga rappresenta un problema non di poco conto e Conte è molto preoccupato per quanto riguarda le prestazioni del proprio attaccante.