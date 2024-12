Mercato Napoli, affare inatteso in mediana: intreccio con la Lazio

Mercato Napoli, arriva la svolta per un colpo inatteso che arriva nella linea mediana. Intreccio interessante con la Lazio, che può spalancare le porte per scenari che possono essere particolarmente intriganti anche per il tecnico Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Gli azzurri sono reduci da una gara, quella contro la Lazio, che ha spalancato le porte ad un mare di polemiche. Da questo punto di vista, infatti, sono tanti gli interrogativi che sono emersi dopo questo doppio KO con i capitolini, con il tecnico Antonio Conte che si è ritrovato travolto dalla bufera. In tal senso, però, la classifica continua a sorridere.

Lo Scudetto, infatti, rappresenta un sogno per il Napoli, che si è dato come obiettivo in questa stagione quello di conquistare il pass per la prossima edizione della UEFA Champions League. In tal senso, in vista di gennaio arriva la svolta per un colpo inatteso per puntellare la linea mediana. E si tratta di un intreccio interessante proprio con la Lazio.

Mercato Napoli, rinforzo inatteso nella linea mediana

Come è noto, la priorità in senso assoluto è quella di regalare ad Antonio Conte un difensore centrale, dal momento che alle spalle di Amir Rrahmani e di Alessandro Buongiorno, che pure stanno facendo un campionato di altissimo profilo, c’è praticamente il vuoto. Ma attenzione anche alla linea mediana, dal momento che qualcosa manca anche lì.

In tal senso, si sta creando un interessante intreccio di calciomercato con la Lazio. Stando a quanto raccontato da Cittaceleste.it, infatti, i capitolini si stanno muovendo con attenzione sulle tracce di un calciatore che a lungo è stato accostato al Napoli. Si tratta di Cesare Casadei, che saluterà il Chelsea a gennaio e che già in estate poteva arrivare all’ombra del Vesuvio.

Napoli, intreccio con la Lazio: colpo di scena per gennaio

Un altro nome che piace alla Lazio è quello di Fazzini, altro obiettivo anche del Napoli. Per questo motivo può venire fuori un intreccio molto interessante, con questi due calciatori che potrebbero finire per accontentare tutti.

Per quelle che sono le esigenze di Conte ed anche quelle del Napoli, forse il profilo ideale è proprio quello di Cesare Casadei, che rappresenterebbe una più che valida alternativa a Scott McTominay. Ma vediamo come si scioglierà questo intreccio.