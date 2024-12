Mercato Napoli, affondo decisivo in difesa: rinforzo dalla Svizzera

Mercato Napoli, arriva la svolta per un colpo a sorpresa che arriva direttamente dalla Svizzera e che può rappresentare l’innesto chiesto da Antonio Conte per la linea difensiva. Si tratta di una pista che può diventare rovente nelle prossime ore ed ora andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri stanno vivendo un momento tutt’altro che esaltante. Da questo punto di vista i fattori sono tanti. Si ha, però, la netta sensazione, al di là delle lacune emerse nella sfida contro la Lazio, che in molti non aspettassero altro che un passo falso per sparare a zero, come si suol dire, sul lavoro fatto da Antonio Conte fino a questo momento.

Per quanto il gioco non sia mai stato fino a questo momento esaltante, la squadra è comunque a soli due punti dal primo posto in classifica e da questo punto di vista ci sono tutti gli elementi per pensare di essere ancora dentro la lotta per lo Scudetto e di essere in piena corsa per la Champions League. Ed ora a gennaio può arrivare un rinforzo dalla Svizzera.

Mercato Napoli, svolta per il rinforzo in difesa

Alle spalle di Amir Rrahmani e di Alessandro Buongiorno, infatti, in difesa Conte, per la zona centrale, si ritrova praticamente senza alternative. Juan Jesus e Rafa Marin, infatti, fino a questo momento non hanno praticamente mai avuto la fiducia del proprio allenatore. E quando hanno giocato non hanno convinto.

Per questo motivo, come raccontato dal quotidiano “Il Mattino“, infatti, oltre ai soliti nomi torna vivo l’interesse per il difensore svizzero Becir Omeragic per il Napoli. Attualmente in forza al Montpellier, club francese, si tratta di un calciatore che si sta mettendo in mostra e che può arrivare a dei costi davvero vantaggiosi. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Napoli, rinforzo dalla Svizzera: nuovo affare per Conte

Classe 2002, il suo valore si aggira tra i 6 ed i 7 milioni di euro e le difficoltà economiche dei francesi potrebbero spingere per una cessione attorno a queste cifre.

Fa parte anche della Nazionale elvetica ed ha degli enormi margini di miglioramento. Per il Napoli quella per Omeragic sarebbe sicuramente una soluzione più accessibile per gennaio rispetto ad altri profili come Kiwior o Antonio Silva del Benfica. Al momento sono in corso delle valutazioni, le prossime giornate saranno decisive.