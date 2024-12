Ancelotti di nuovo in Serie A: via libera, annuncio dalla Spagna

A sorpresa Carlo Ancelotti può tornare in Serie A ponendo fine alla sua avventura al Real Madrid, in cui ha vinto praticamente tutto. In tal senso, arriva il via libera definitivo per l’ex Napoli ed ora a cambiare le carte in tavola c’è un annuncio che proviene dalla Spagna. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Siamo al cospetto in senso assoluto di uno degli allenatori più importanti della storia del calcio. Ha vinto praticamente tutto, ovunque abbia allenato, nonostante in molti lo dessero per finito ai tempi del Napoli e successivamente quando era alla guida dell’Everton. In tal senso, il ritorno al Real Madrid gli ha dato la possibilità di dimostrare che ha ancora tanto da dare.

La sua parentesi alle merengues, però, sta per volgere al termine ed in tal senso arriva una svolta non di poco conto. Dalla Spagna, infatti, danno per scontato che Carlo Ancelotti è arrivato al capolinea e per questo motivo può tornare a sorpresa in Serie A. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo, con tanto di annuncio a riguardo.

L’ex Napoli e Milan di nuovo in Serie A: la svolta

Ha sempre fatto della calma e dell’equilibrio la sua forza principale ed in tal senso le sue doti anche tattiche sono ormai fuori discussione. In Serie A farebbe comodo a tante squadre ed ora andiamo a vedere nel dettaglio che cosa sta succedendo e per quale motivo si sta parlando di un suo ritorno in Italia.

Stando a quanto raccontato da “Fichajes.net”, infatti, il Real Madrid si sta guardando attorno ed ha messo nel mirino, per il futuro della sua panchina, una vecchia conoscenza. Si tratta di una bandiera della storia dei galacticos, vale a dire Raul Gonzalez Blanco, che avrebbe dunque la possibilità di misurarsi con una grande realtà e con tantissime pressioni.

Ancelotti torna in Italia, c’è l’annuncio dalla Spagna

Ancelotti, dunque, come raccontato in Spagna, è pronto a dire addio alla Liga e sui social sono in molti i tifosi che sognano di averlo alla guida della propria squadra in Serie A.

A partire, ovviamente, dalla Roma, che si sta già guardando attorno per il dopo Ranieri ed è circolato anche il nome proprio di Carlo Ancelotti. E chissà che non possa prefigurarsi per lui un ritorno in giallorosso, dove da calciatore ha giocato per tanti anni.