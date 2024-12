Mercato Napoli, altro affare con lo United: indizio sui social

Mercato Napoli, arriva la svolta per un secondo affare che arriva direttamente dal Manchester United. Dopo McTominay, infatti, gli azzurri tornano a trattare con i Red Devils per un regalo da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Arriva in tal senso anche l’indizio sui social che fa esaltare i supporter partenopei.

Non è certamente un momento facile per gli azzurri, che sotto alla gestione di Antonio Conte si trovano per la prima volta a dover fare i conti con una situazione di allarme. Le due sconfitte contro la Lazio hanno acceso praticamente tutti i campanelli d’allarme possibili ed immaginabili, con la piazza che ora è in apprensione per le prestazioni deludenti.

La manovra, infatti, latita ed il reparto avanzato non è produttivo. Come ormai da inizio stagione. I numeri in tal senso devono migliorare, ma il tecnico continua a chiedere dei rinforzi per il reparto avanzato. In tal senso, la svolta adesso può arrivare con il colpo che arriva dal Manchester United. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Mercato Napoli, colpo inatteso dal Manchester United

Sono tanti gli interrogativi che stanno animando i partenopei, in particolar modo i tifosi ma anche in generale all’interno della società. In tal senso, adesso sta per arrivare una svolta non di poco conto, con la notizia che sta circolando sempre di più e che ora viene alimentata ancora di più dai social network. Andiamo a vedere per quale motivo.

Stando a quanto si dice ormai da qualche settimana, il Napoli per la prossima stagione vuole regalarsi un secondo colpo dal Manchester United. Manna, infatti, sarebbe al lavoro anche per Marcus Rashford, uno dei talenti più puri del calcio inglese, e da questo punto di vista arriva anche un indizio molto importante.

Napoli, altro affare con i Red Devils: Conte accontentato

Ad alimentare queste voci è Massimo Sparnelli, giornalista napoletano ed ex addetto stampa del club partenopeo, che scrive così sui propri canali social: “Non c’è uno senza due. State tranquilli”.

La foto in tal senso è un montaggio che vede Scott McTominay insieme a Marcus Rashford. Si tratta, probabilmente, di un profilo che arriverebbe in caso di cessione di Kvaratskhelia, per il quale il rinnovo è ancora in alto mare. Darebbe a Conte la possibilità anche di giocare con un 3-5-2, elevando l’indice di regolarità.