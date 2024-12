Scambio decisivo: prendono Bijol, doppia beffa per il Napoli

Il centrale dell’Udinese continua ad essere un obiettivo di calciomercato di molte squadre. Un club prepara l’assalto e per i partenopei è una doppia beffa

Il Napoli rischia di essere beffato due volte sul calciomercato. I partenopei, come ormai ben sappiamo, sono fortemente interessati a Bijol per rinforzare la difesa. L’Udinese per il momento ha chiuso la porta ad un trasferimento a gennaio e l’ipotesi che ha preso piede è quella di un trasferimento a giugno per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. La squadra di Conte resta in corsa nella speranza di poter chiudere, ma c’è un’altra big che è pronta a cambiare le carte in tavola con una offerta creativa e destinata a beffare la concorrenza.

Per i partenopei si tratterebbe di una doppia beffa visto che potrebbe essere inserito nell’affare un secondo obiettivo di Manna per il calciomercato estivo. Il Napoli resta alla finestra nella speranza che questo colpo non si faccia. In caso contrario, i partenopei dovranno cambiare le proprie strategie visto che la firma sembra essere più vicina.

Napoli: beffa sul calciomercato, va nella rivale

Bijol è un obiettivo del Napoli e di diverse squadre. Fino ad oggi l’Udinese ha chiuso tutte le porte sottolineando la necessità di sborsare almeno 25 milioni di euro per la sua cessione. Una cifra sicuramente alta per gennaio e le squadre sono pronte a inventare formule creative per provare a strappare il sì ai bianconeri. Per il momento i partenopei sono in fase di riflessioni, ma c’è un’altra squadra pronta ad andare all’assalto.

Stando a quanto riferito da calciomercato.it, l’Inter punta al prestito con obbligo di riscatto oppure all’inserimento nella trattativa di Francesco Pio e Sebastiano Esposito. Il primo arriverebbe a titolo temporaneo a giugno, il secondo magari anche in via definitiva, ma resta da capire se Bijol vestirebbe la maglia nerazzurra da subito o anche il suo discorso slitterebbe durante il calciomercato estivo.

Una trattativa che rappresenterebbe una doppia beffa per il Napoli. I partenopei, infatti, sono sulle tracce sia di Bijol che di Francesco Pio Esposito. Su quest’ultimo, però, l’Inter per il momento non ha aperto rinviando il discorso direttamente in estate e non è detto che ci sia una apertura per il trasferimento. Vedremo come si svilupperò la situazione e quali saranno le scelte di calciomercato delle squadre coinvolte.