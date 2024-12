Dal Napoli al Milan: c’è il sì del giocatore, arriva subito

Novità di calciomercato molto importante in casa partenopea. Il calciatore ha detto sì al trasferimento e sembra essere una corsa a due

Il calciomercato del Napoli sta per entrare nel vivo. I partenopei hanno bisogno di rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico e sono in corso tutte le valutazioni del caso. Stando a quanto riferito da areanapoli.it, c’è un giocatore che ha aperto al trasferimento entro l’estate, ma potrebbe sbloccarsi subito pagando anche la clausola rescissoria.

Milan e Napoli sono su di lui e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro. Sicuramente si tratta di una opzione di calciomercato da considerare visto che da parte del diretto interessato c’è tutta la volontà di iniziare una nuova esperienza. Poi resta da capire se si potrà oppure no arrivare alla fumata bianca nell’immediato oppure attendere l’estate. Per questo motivo un quadro più chiaro lo si avrà in futuro.

Calciomercato Napoli: è sfida al Milan, i dettagli

Il Napoli vuole rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Le idee sono diverse e c’è un nome che interessa molto ai partenopei anche se, almeno fino ad oggi, non si è mai riusciti ad arrivare alla fumata bianca. Non è da escludere che si possa assistere ad una svolta nelle prossime settimane considerato anche che il calciatore ha voglia di iniziare una nuova esperienza per rilanciarsi.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli non ha perso di vista Dedic in chiave calciomercato invernale. In questo momento si sta concentrando su altri profili, ma è un nome che interessa e da parte del calciatore c’è la volontà di trasferirsi entro la prossima estate in una big. La sua preferenza sembra essere il Milan anche se i partenopei spingono da sempre e valutano la possibilità anche di sborsare i 12 milioni di euro della clausola per capire la fattibilità dell’operazione.

La speranza è quella di chiudere per dare un rinforzo di livello a Conte e Dedic rappresenta sicuramente un profilo adatto per il modo di giocare del tecnico leccese. Naturalmente la concorrenza del Milan e altre priorità non portano i partenopei ad essere i grandi favoriti. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà e se questa opportunità di calciomercato si trasformerà in qualcosa di reale oppure no.