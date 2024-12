Napoli: affare a zero, Manna pronto a chiudere

Il direttore sportivo dei partenopei è pronto a definire un acquisto Si parla della possibilità di una chiusura entro l’estate a zero

Contatti in corso e riflessioni su quali colpi chiudere entro la prossima estate. Il Napoli inizia a fare sul serio sul calciomercato e presto sono attese delle novità importanti. Secondo le informazioni di calciomercato.com, Manna nel giro di qualche settimana dovrebbe provare a definire l’arrivo di un giocatore a zero la prossima estate. L’accordo di massima con il diretto interessato è stato trovato, ma per adesso manca l’intesa con la squadra proprietaria del cartellino.

Per questo motivo si guarda alla possibilità di portarlo a Napoli durante il calciomercato estivo sfruttando il contratto in scadenza. Si tratta di una ipotesi da verificare considerato il fatto che ancora non c’è l’accordo definitivo. Ma è comunque una questione da tenere in considerazione visto che i partenopei sono assolutamente forti dell’intesa con il diretto interessato.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, arriva in estate

Il Napoli è al lavoro per cercare di individuare i giocatori giusti da dare a Conte. La speranza del tecnico è sicuramente quella di avere il prima possibile i rinforzi per poter alzare il livello della rosa. Ma per uno quasi certamente bisognerà aspettare l’estate perché per adesso sono davvero poche le possibilità di chiudere immediatamente il colpo.

Stando alle ultime informazioni, il Napoli non avrebbe trovato l’accordo con la Juventus per Danilo ed ora Manna sta ragionando sulla possibilità di anticipare l’arrivo Ismajli e portare il brasiliano solamente durante il calciomercato estivo. Entrambi sono in scadenza, ma l’albanese è più semplice da chiudere nell’immediato. Naturalmente al momento siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro. Ma Conte vuole l’ex Real Madrid per alzare il livello della rosa e l’esperienza.

Danilo, quindi, potrebbe essere il primo rinforzo del Napoli durante il calciomercato estivo. Il giocatore ha voglia di trasferirsi in azzurro e lavorare con Conte. La Juventus per il momento non apre alla sua cessione e per questo motivo il discorso è stato sposato al termine del campionato. Per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà e quali saranno le scelte definitive da parte di tutti i coinvolti in questa vicenda.