Napoli: Ngonge sblocca la punta, Conte accontentato

In casa partenopea si continua a valutare come rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Il giocatore decisivo potrebbe essere proprio il belga

Riflessioni e valutazioni in corso in casa Napoli. I partenopei vogliono rinforzare la rosa a disposizione di Conte e si stanno sondando diverse situazioni. La seconda sconfitta nel giro di pochi giorni contro la Lazio ha confermato una squadra non con una panchina lunga e quindi il tecnico si aspetta dei rinforzi nell’immediato. Naturalmente non sarà semplice e per questo motivo Manna sta lavorando anche per chiudere magari una operazione subito e poi farlo arrivare a giugno.

Un discorso simile potrebbe riguardare l’attaccante. Simeone sembra avere ormai convinto come vice Lukaku almeno fino a giugno e quindi si è pronti a rivolgere lo sguardo un po’ più in là. L’obiettivo numero uno non è semplice da raggiungere, ma Manna sta lavorando per chiudere sin da subito e poi portarlo alla corte di Conte solamente durante il calciomercato estivo.

Calciomercato Napoli: rinforzo in estate, Ngonge la chiave

Il Napoli guarda con attenzione come rinforzare la rosa di Conte. L’idea del vice Lukaku sembra essere svanita almeno per il momento anche se si continua a parlare di un possibile passaggio di Simeone al Torino. Solo in questo caso si potrebbe ragionare sul nuovo attaccante. Il grande problema è che, almeno fino ad oggi, non c’è stata una vera occasione per rinforzare il reparto offensivo e il tecnico non vuole rischiare di indebolire la rosa. Quindi molto probabilmente resterà tutto invariato fino al termine del campionato.

Poi in estate, stando a quanto riferito da Il Mattino, dovrebbe arrivare Bonny. Il Parma lo ha promesso al Napoli e i Ducali potrebbero avere a gennaio Ngonge come un anticipo in vista della prossima sessione di calciomercato. Il belga non sta convincendo e l’ipotesi di giocare con maggiore continuità in una squadra come di Pecchia non è da escludere. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e un quadro più chiaro lo si avrà nelle prossime settimane.

Il Napoli avrebbe individuato in Bonny il giocatore giusto per l’attacco e l’ipotesi calciomercato estivo è assolutamente da tenere in considerazione. Non è da escludere anche un tentativo per gennaio, ma fino ad oggi non c’è stata una apertura da parte del Parma. I Ducali non vorrebbero privarsi del giocatore visto che la salvezza non è certa.