Serie A, rottura del crociato: stagione finita

Ancora una brutta notizia in Serie A: c’è rottura del crociato, per lui la stagione è già finita anzitempo. Una tegola incredibile per un nuovo infortunio in carriera

Non finiscono i problemi in Italia con la nuova tegola: l’annuncio di Gianluca Di Marzio è arrivato pochi minuti fa. Spunta la brutta notizia per la sua carriera: dovrà stare fermo per i prossimi sei mesi.

Ancora guai in Italia per un nuovo infortunio da registrare davvero tragico. Una notizia che ha scosso i tifosi italiani: resterà fuori per tutta la stagione. Ora a gennaio arriverà il suo sostituto per rinforzare l’attacco del club italiano: ecco la reazione sui social da parte dei tifosi. Una carriera ricca di infortuni che gli hanno impedito di spiccare il volo: era considerato da tutti il futuro attaccante della Nazionale italiana, ma è stato bersagliato da numerosi problemi a livello fisico.

Serie A, la nuova tegola: c’è l’annuncio di Di Marzio

Brutte notizie in casa Empoli con la rottura del crociato per Pietro Pellegri. L’attaccante dell’Empoli aveva iniziato alla grande la nuova stagione dopo aver lasciato Torino: la sua carriera è stata travagliata da numerosi infortuni che non gli hanno mai dato pace. Pochi minuti fa è arrivata la notizia ufficiale sul grave infortunio: l’annuncio è arrivato da Gianluca Di Marzio sempre molto attento alle dinamiche della Serie A.

Finora aveva segnato già 3 gol con la maglia dell’Empoli trovando una certa continuità di rendimento: una batosta per D’Aversa che ora dovrà fare a meno di lui per i prossimi mesi. Stagione finita per il giovane attaccante di proprietà del Torino: il calcio può regalare anche tante brutte notizie come questa. Non è sempre oro ciò che luccica, ma spesso bisogna superare anche momenti terribili come la rottura del crociato.

Pellegri dovrà avere una forza mentale davvero molto importante per andare avanti. Si opererà subito per poi svolgere ancora una volta la riabilitazione del caso: non intende gettare la spugna per dimostrare ancora tutto il suo valore. L’attaccante classe 2001 è esploso in Serie A con la maglia del Genoa: non ha trovato tanto spazio al Milan, ma ad Empoli aveva trovato continuità da inizio stagione con 11 presenze collezionate finora. Una nuova brutta notizia per la sua carriera: un colpo davvero pesante per la Serie A, i tifosi italiani non ci credono.