Napoli, nuova clausola per Osimhen: quanto incassa ADL

Osimhen si è fermato nuovamente con la maglia del Galatasaray. Altro infortunio muscolare per l’attaccante nigeriano: ecco quanto incasserà il presidente De Laurentiis

Il suo futuro è sempre molto incerto. Tante big d’Europa sono sempre sulle sue tracce per chiudere il colpo a sorpresa: Victor Osimhen è sempre di proprietà del Napoli e deciderà sempre il presidente De Laurentiis. Spunta il nuovo intreccio decisivo in vista della sessione invernale sulla clausola inserita nel contratto.

Osimhen vorrebbe tornare alla ribalta consacrandosi come uno dei migliori attaccanti del mondo. La sua avventura al Napoli non è finita nel migliore dei modi, ma è tornato a divertirsi con la maglia del Galatasaray: spunta la nuova clausola con l’intreccio decisivo con il club turco. Il Napoli continua a pensare alla sua cessione: il piano di ADL è già stato studiato in ottica futura. Difficilmente andrà via a gennaio, ma sulle sue tracce ci sono tanti top club europei pronti a fare follie per lui.

Napoli, il Galatasaray avrà la sua parte: ecco come

Ancora uno stop per Osimhen che è tornato a segnare con la maglia della squadra turca. L’ennesimo infortunio muscolare per il giocatore nigeriano che ha vissuto stagioni da urlo al Napoli: ora il presidente De Laurentiis deciderà il suo futuro, il nuovo intreccio sulla clausola del nigeriano.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la clausola per tutti i club sarà di 81 milioni di euro. Per il Galatasaray ci sarà lo sconto intorno ai 75 milioni di euro: il club turco potrebbe incassare anche 6 milioni di euro se il Napoli dovesse cederlo altrove. Una mossa strategica a sorpresa per il presidente De Laurentiis che cercherà così di accontentare il presidente del club turco.

Il Napoli è intenzionato a dare la priorità proprio al Galatasaray dopo i mesi vissuti appieno in Turchia: tutto può cambiare in poco tempo, ma sarà importante anche la volontà del giocatore nigeriano. L’attaccante di proprietà del Napoli vuole tornare ad essere protagonista in Champions League e proverà a farlo proprio con il club turco. L’ultima parola spetterà ad ADL che cercherà di incassare almeno 75 milioni dalla sua cessione.

In estate è arrivata la rottura tra le parti per poi trovare in extremis la destinazione in Turchia: a gennaio difficilmente si muoverà, aspetterà sempre la risposta del Galatasaray.