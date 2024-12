Napoli, arriva il terzino colombiano: affare dalla Spagna

Il ds Manna è pronto a chiudere subito l’affare dalla Spagna. Conte ha chiesto un nuovo rinforzo sulle corsie esterne: spunta il colpo decisivo

La dirigenza partenopea continua ad essere molto attiva sul fronte calciomercato per chiudere nuovi affari decisivi. Ecco finalmente la verità dalla Spagna con la notizia divulgata pochi minuti fa dal portale spagnolo todofichajes.com.

Saranno giorni intensi per programmare i prossimi acquisti a gennaio: il Napoli continua a sognare in grande per arrivare fino in fondo. L’obiettivo resta quello di puntellare la rosa a sua disposizione per ambire a grandi palcoscenici: un nuovo affare dalla Spagna per puntare in alto. Una nuova mossa strategica a gennaio per ambire così a nuovi affari sorprendenti: arriva l’indiscrezione dalla Liga. Ormai ci siamo per conoscere tutta la verità a sorpresa: il Napoli è pronto a sferrare l’assalto vincente per un nuovo colpo per le corsie esterne.

Napoli, un nuovo affare: spunta l’intreccio dalla Spagna

Tutto può cambiare immediatamente sul fronte calciomercato. Non solo Dorgu nel mirino del presidente De Laurentiis, ecco la nuova verità in vista della seconda parte di stagione.

Come svelato dal portale todofichajes.com, Johan Mojica è pronto per il definitivo salto di qualità: il Napoli di Antonio Conte è pronto a pagare la clausola a gennaio per puntellare subito la rosa a disposizione. Molto solido in fase difensiva, riesce a risalire subito la fascia grazie alla sua velocità: un vero e proprio terzino moderno.

Dopo la scorsa stagione entusiasmante al Villarreal, il 32enne ha accettato la destinazione Maiorca dopo una grande Copa America fino alla finale. C’erano tante proposte importanti dei top club d’Europa, ma ora è pronto per sbarcare subito in Serie A. Finora non ci sono stati contatti tra le parti, ma Conte ha chiesto un nuovo rinforzo per la fascia sinistra dopo l’infortunio rimediato da Pasquale Mazzocchi.

Il Napoli intende puntare in alto per chiudere subito nuovi colpi suggestivi in vista di gennaio: il presidente De Laurentiis ha intenzione di accontentare Conte. Un terzino di gamba e qualità per vestire subito la maglia azzurra: il ds Manna continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per puntellare la rosa azzurra.

Conte ha chiesto già nuovi rinforzi a gennaio per sopperire a diverse assenze: finalmente è arrivata la verità per raggiungere traguardi prestigiosi. Saranno ore decisive per l’affare in casa azzurra.