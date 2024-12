Napoli, Simeone sblocca l’affare: un big a gennaio

Una nuova soluzione a gennaio sbloccando subito l’affare. Il Napoli è pronto a dire addio a Simeone: spunta l’affare per Conte, ecco la verità

La dirigenza partenopea è al lavoro per chiudere nuovi colpi in ottica futura. Il ds Manna vuole subito avere la meglio a gennaio: Simeone sblocca subito il nuovo affare sorprendente, scopriamo gli ultimi dettagli in vista del futuro.

L’attaccante argentino non vede l’ora di andare via. Entrato al 90esimo contro la Lazio, Simeone ha chiesto subito la cessione: come evidenziato da Tuttosport anche Conte ha già dato l’ok per il suo addio. Un momento decisivo per sbloccare così immediatamente il colpo a gennaio: Conte accontentato per sognare in grande. La doppia sconfitta contro la Lazio brucia davvero tanto, ma a partire da gennaio arriveranno colpi interessanti per puntellare la rosa azzurra a sua disposizione. Ecco l’intreccio da monitorare attentamente con la cessione di Simeone.

Napoli, Simeone verso l’addio: Conte dà l’ok per il nuovo colpo

Il Napoli cercherà di chiudere subito il nuovo colpo in Serie A: un intreccio decisivo con Giovanni Simeone entrato soltanto al 90esimo contro la Lazio. L’attaccante argentino non vede l’ora di giocare con maggiore continuità in ottica futura: spunta la nuova mossa di calciomercato in vista di gennaio.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Patrick Dorgu resta in pole per il colpo immediato in ottica futura. Conte ha scelto Raspadori come vice Lukaku dando così l’ok per la cessione di Simeone: il Torino continua l’assalto decisivo per strapparlo al presidente De Laurentiis. La chiusura potrebbe arrivare anche in prestito a gennaio con obbligo in vista della prossima stagione.

La società partenopea è pronta a sferrare l’assalto vincente in casa Lecce per arrivare subito a Dorgu. Il danese classe 2004 è ambito da molti club europei: il Napoli vuole subito l’affare per non partecipare ad aste future. Il ds Manna continua a portare avanti le trattative per sognare in grande: può arrivare subito la sua cessione a gennaio con la valutazione intorno ai 40 milioni di euro.

La chiave Simeone sarà la chiave per puntare in alto: un nuovo intreccio di qualità per rinforzare le corsie esterne di Conte in vista della seconda parte di stagione. Dorgu è la prima scelta per rinforzare il Napoli che verrà: ormai ci siamo per sognare in grande.