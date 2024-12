Napoli, nuovo colpo in difesa: la chiave è Juan Jesus

Saranno settimane intense per arrivare subito ad un nuovo colpo di calciomercato. Juan Jesus ai saluti, spunta un nuovo innesto di qualità

Non finiscono i colpi di scena in casa Napoli. Conte ha richiesto a gran voce nuovi innesti di qualità per continuare ad essere protagonista in Serie A: le pesanti sconfitte contro la Lazio hanno fatto emergere i limiti della squadra azzurra. ADL è pronto a mettere a segno nuovi colpi da urlo: ecco il nuovo profilo in difesa.

La dirigenza partenopea è molto attiva in vista delle prossime settimane per nuovi innesti di qualità. Il Napoli è pronto a mettere a segno nuovi colpi: il presidente De Laurentiis è molto deciso ad intervenire sul fronte calciomercato. Il reparto da puntellare in particolar modo è quello della difesa azzurra: spunta un nuovo intreccio in Serie A, torna di moda un nuovo nome in difesa.

Napoli, l’addio di Juan Jesus apre una nuova pista: l’intreccio

Il Napoli è molto attivo sul fronte calciomercato per arrivare a nuovi obiettivi di calciomercato. Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, il ds Manna è pronto ad accontentare Antonio Conte: ecco la prossima mossa in ottica futura a partire da gennaio. In uscita ci sarà Juan Jesus che non vede l’ora di andare via dopo le diverse stagioni in maglia azzurra: Ismajli è in pole per rinforzare la retroguardia azzurra, ma nelle ultime è tornato di moda un nuovo nome per la difesa.

Jackson Tchatchoua potrebbe così essere il prossimo colpo di calciomercato del Napoli: l’Hellas Verona non sta attraversando un ottimo periodo e potrebbe così pensare al suo addio per incassare diversi milioni. Il difensore brasiliano del Napoli ha molto mercato in patria: un suo ritorno in Brasile è molto vicino.

Ancora una prestazione deludente da parte degli azzurri contro la Lazio: urgono nuovi rinforzi per ambire a grandi palcoscenici. Il percorso di crescita è appena iniziato con Conte, ma il ds Manna continua a lavorare duramente per chiudere nuovi colpi già a partire da gennaio.

Insieme al presidente De Laurentiis è intento a programmare anche la prossima stagione, ma il presente è più importante del futuro. Un profilo interessante per rinforzare le corsie esterne del Napoli targato Conte: ancora poche settimane e si conoscerà la verità sul fronte calciomercato nella sessione invernale.