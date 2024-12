Napoli, il gesto di Lukaku ai tifosi: il retroscena

Lukaku è stato fischiato al momento del cambio: ecco la sua reazione al termine della sfida al Maradona, ecco il suo gesto

Conte potrebbe anche pensare di rivoluzionare l’attacco, ma la prestazione dell’attaccante belga del Napoli è stata deludente. La strategia di gioco dell’allenatore azzurro è completamente diversa rispetto al passato: la manovra del Napoli resta molto compassata non riuscendo a trovando gli sbocchi offensivi opportuni. Ecco la sua reazione dopo i fischi al momento del cambio: ecco cos’è successo come riportato da Il Corriere dello Sport.

Due trasferte alla portata del Napoli per tornare a collezionare una vittoria. Gli azzurri sono pronti a restare attaccati al treno della Champions League che resta l’obiettivo numero uno della squadra di Conte. Ora Lukaku è un grosso problema viste le trame di gioco del Napoli. Non è mai stato servito in verticale non riuscendo a trovare mai la giocata guardando la porta avversaria.

L’attaccante belga lavora prettamente di spalle alla porta cercando di proteggere la palla per poi scaricarla ai compagni meglio posizionati: Lukaku è stato micidiale in progressione ai tempi dell’Inter, ma ora l’attaccante del Napoli sta soffrendo proprio questo nuovo aspetto.

Napoli, i tifosi su Lukaku: la reazione ai fischi

Al momento del cambio è stato fischiato senza sosta dai tifosi: spunta la sua reazione al termine della sfida al Maradona, ecco la verità annunciata pochi minuti fa.

L’attaccante belga del Napoli, Romelu Lukaku, è stato fischiato al momento del cambio. Ancora una prestazione da dimenticare per il giocatore azzurro che è apparso proprio fuori dal gioco di Conte. L’allenatore del Napoli l’ha voluto a tutti i costi, ma le dinamiche di gioco non sono quelle ai tempi dell’Inter. Lukaku soffre la manovra compassata da parte degli azzurri: il Napoli ha cercato di mettere in difficoltà la Lazio sfruttando l’ampiezza con Kvara e Politano.

Pochi palloni toccati da Lukaku nell’arco dei novanta minuti: soltanto al 90′ è stato sostituito con l’ingresso in campo di Simeone. Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, nonostante i fischi ha applaudito i tifosi al termine della partita facendo il giro di campo insieme ai propri compagni. Non ha mai calciato verso Provedel, ha difeso soltanto qualche palla per poi fare da sponda ai compagni.

Conte cercherà così di modificare qualcosa all’interno dello spartito: l’allenatore del Napoli ha rivelato di essere presenti nell’ultimo terzo di campo, ma i calciatori offensivi non sono ficcanti in finalizzazione. Come risolverà questo problema nelle prossime settimane? Staremo a vedere.