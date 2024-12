Serie A: esonero deciso, l’ex Napoli in panchina

La posizione di un tecnico continua ad essere in forte bilico. L’esonero è ad un passo e anche la strada del sostituto è segnata. I dettagli

L’anno si sta ormai per concludere, ma per molti allenatori il cosiddetto panettone non è assicurato. Sono diversi i tecnici che rischiano l’esonero nelle prossime settimane se non ci sarà un cambio di passo. E, di conseguenza, le società sono al lavoro per individuare eventualmente il possibile sostituto.

Secondo le ultime notizie, la strada per un tecnico è praticamente segnata. L’esonero è oramai cosa certa e sembra molto difficile pensare ad una svolta in positivo. La dirigenza da tempo sta ragionando su come sostituirlo e sono in corso tutte le valutazioni del caso visto che non si tratta di una scelta semplice. Ma in Serie A si è prossimi all’esonero e per l’ex Napoli è tempo di tornare in panchina ed iniziare una nuova esperienza.

Serie A: esonero ad un passo, chi arriva

La situazione sulla panchina di una big è davvero drammatica. In questo momento non sembra assolutamente immaginabile un esito diverso da quello di un esonero anche se la strada è lunga e magari nelle prossime settimane i risultati gireranno a favore del tecnico. Di certo i bookmakers non la pensano così e l’esonero è la soluzione più vicina per loro.

Stando a quanto riferito da calciomercato.com, l’addio di Fonseca al Milan entro la fine dell’anno è dato 1.45, una quota ancora più bassa di quella di qualche mese fa. Il portoghese, quindi, continua a non convincere e l’esonero resta una possibilità anche se per adesso in casa rossonera si vuole continuare a puntare su di lui almeno fino alla Roma. Poi saranno fatte le valutazioni e in caso di giudizio negativo si procederà con il cambio in panchina. Pronto Allegri o Terzic per la sostituzione.

Naturalmente Fonseca spera di poter con i risultati confermare il suo posto, ma per adesso sono maggiori le possibilità di un esonero che di una permanenza sulla panchina rossonera. L’ultima parola in questi casi spetta sempre al campo e non ci resta che attendere le prossime settimane per capire meglio il destino del Milan e del tecnico portoghese. Allegri e Terzic aspettano, ma non sono da escludere delle sorprese.