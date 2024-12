Luiz Felipe al Napoli: il sì ad una condizione

Il profilo del difensore continua ad essere accostato ai partenopei. Il suo arrivo non è da escludere, ma c’è un passaggio da rispettare

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul calciomercato. Le due sconfitte contro la Lazio hanno rappresentato una sorta di scintilla per iniziare a lavorare su come muoversi e rinforzare la rosa a disposizione di Conte. L’obiettivo, come spiegato in più di un’occasione, è quello di formare nel giro di qualche anno una squadra molto competitiva. Ma la strada è molto lunga e non semplice da percorrere.

Tra i giocatori accostati al Napoli in queste ultime settimane c’è anche Luiz Felipe. Il difensore avrebbe rescisso il contratto con il club arabo per iniziare una nuova avventura durante il calciomercato. Una ipotesi da non sottovalutare anche se il sì ci sarà solo ad una precisa condizione. Andiamo a vedere i dettagli e come il giocatore ex Lazio potrebbe firmare con la squadra allenata da Antonio Conte.

Calciomercato Napoli: obiettivo Luiz Felipe, le ultime

In casa Napoli ragionamenti su come rinforzare la rosa a disposizione di Conte. La volontà del tecnico è quella di poter avere dei giocatori di livello assoluto per utilizzarli subito e consentire alla squadra di fare un salto in avanti. Per questo motivo sono in corso le valutazioni del caso per individuare i calciatori giusti da dare al proprio allenatore.

Secondo quanto riferito da areanapoli.it, Luiz Felipe è un giocatore che piace al Napoli e a Conte, ma non si tratta di una pista di calciomercato immediata. L’ex Lazio, infatti, arriverebbe solo in caso di partenza di uno tra Juan Jesus e Rafa Marin e per questo motivo bisognerà aspettare un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro. Il giocatore spera di poter iniziare una nuova esperienza nel nostro campionato e ci sono in corsa anche squadre come Atalanta e Roma.

I ragionamenti sono in corso e per questo motivo Luiz Felipe è in attesa di capire meglio dove si potrebbe trasferire durante il calciomercato invernale. Il Napoli resta in corsa, ma prima deve cedere qualcosa e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà e quali saranno le scelte dei club e anche dello stesso calciatore ex Lazio.