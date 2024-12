Napoli, cessione Raspadori: lo scambio sblocca l’affare

Per la cessione di Giacomo Raspadori in casa Napoli arriva un colpo di scena non di poco conto. La situazione si può sbloccare con lo scambio che può soddisfare anche Antonio Conte per un profilo che potrebbe essere molto utile alla causa dei partenopei. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il futuro del Napoli, al pari del presente, passa in maniera del tutto inevitabile per il calciomercato. Gennaio, infatti, da questo punto di vista è praticamente alle porte ed il margine di errore, per la situazione che si è venuta a creare, è ridotto davvero ai minimi termini. Servono innesti non solo di qualità, ma anche pronti per l’uso.

Il problema principale ruota, ovviamente, tutto attorno all’aspetto di natura economica. Dopo gli sforzi fatti in estate, è inimmaginabile che si possano ripetere simili investimenti in inverno. Di conseguenza, occorre prima cedere qualcuno e poi investire, oppure in alternativa trovare soluzioni a basso costo. Ed ora la svolta può arrivare grazie a Raspadori.

Cessione Raspadori, svolta inattesa in casa Napoli

Se, infatti, come è noto, la priorità in senso assoluto è quella di trovare un difensore centrale capace di dare il cambio, all’occorrenza, ad Amir Rrahmani ed a Alessandro Buongiorno, servono nuovi profili anche in altre zone di campo. A partire dalle fasce, senza ovviamente dimenticare il reparto avanzato. Ed ora una svolta non di poco conto.

Stando a quanto raccontato da Repubblica, infatti, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha messo seriamente gli occhi addosso a Giacomo Raspadori, provando a sfruttare la sua insoddisfazione per il poco spazio avuto fino a questo momento a Napoli. E la soluzione potrebbe essere seriamente rappresentata dallo scambio.

Napoli, colpo dall’Atalanta: lo scambio è la chiave

In casa Atalanta, infatti, ci sono diversi profili che potrebbero fare al caso del Napoli. A partire, ovviamente, da Ruggeri, che sulla corsia di sinistra potrebbe essere una soluzione molto spendibile dal momento che ha tutte le caratteristiche per essere un profilo particolarmente adatto ad Antonio Conte.

Da non sottovalutare anche Davide Zappacosta, che ha dalla sua la capacità di saper agire sia a destra che a sinistra. Si tratterebbe di uno scambio che darebbe al Napoli un motivo in più per cedere Raspadori e metterebbe gli orobici nelle condizioni di poter risparmiare qualcosa.