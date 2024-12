Mercato Napoli, rinforzo dall’Udinese: l’agente esce allo scoperto

Mercato Napoli, arriva la svolta per il colpo a sorpresa che arriva direttamente dall’Udinese. Si tratta di un profilo che può essere la soluzione ad alcuni dei problemi della squadra nelle mani di Antonio Conte. A parlare stavolta è il procuratore, che ha raccontato come stanno realmente le cose a riguardo.

Sono ore a dir poco intense per Giovanni Manna, che è già al lavoro in vista di gennaio con la assoluta consapevolezza che questa squadra, se vuole davvero alimentare i sogni Scudetto, deve avere assolutamente di più. Se le prime linee, infatti, offrono quasi ovunque le dovute garanzie, lo stesso non si può dire per i rincalzi.

Complice anche il poco spazio avuto, infatti, quasi nessun rincalzo ha dimostrato di essere adeguatamente pronto per incalzare i titolari. E da questo punto di vista, la svolta nel mercato del Napoli può arrivare grazie ad un colpo dall’Udinese. Ed andiamo a vedere, da questo punto di vista, le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Mercato Napoli, colpo a sorpresa dall’Udinese: le ultime

Le priorità fissate dal club, da questo punto di vista, sono diverse. In senso assoluto serve un difensore centrale, ma attenzione anche all’inserimento in rosa di un trequartista che possa dare il cambio a McTominay e ad un centravanti, soprattutto nel caso in cui Simeone dovesse salutare per davvero viste le tante richieste che ha.

Uno dei nomi che maggiormente sono stati accostati al Napoli da questo punto di vista è Lorenzo Lucca, già in orbita azzurra negli anni scorsi. In tal senso, si è pronunciato anche l’ex agente del bomber dell’Udinese, che ha spiegato come in passato non ci siano stati contatti con il club in questione.

Napoli, l’agente parla del futuro di Lucca: le sue parole

Allo stato attuale delle cose, stando alle parole di Antonio Imborgia a Radio Punto Nuovo, Lucca è al momento un calciatore da Napoli ma ovviamente non è consapevole se allo stato attuale delle cose ci sono dei contatti per portare il bomber in azzurro.

Per caratteristiche, si tratta di un profilo che farebbe comodo ad Antonio Conte, dal momento che potrebbe essere una più che valida alternativa a Romelu Lukaku in avanti, soprattutto viste le difficoltà che sta affrontando il centravanti ex Inter e Chelsea.