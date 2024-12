Scudetto 2019 al Napoli, sentenza inattesa del Tribunale

Scudetto 2019, dopo il ricorso fatto dai tifosi del Napoli per questo caso a dir poco delicato arriva una svolta non di poco conto. E’ stata emessa, infatti, in tal senso, la sentenza da parte del Tribunale ed andiamo a vedere per quale motivo tale decisione ha sollevato tante polemiche. E quali sono le prospettive adesso.

Come è noto, le vicende giudiziarie in Italia in ambito calcistico sono purtroppo spesso all’ordine del giorno. Gli aspetti da tenere in considerazione sono sempre tanti, così come le conseguenze di azioni che vanno oltre quelle che sono le linee di confine fissate dalla legge e dai regolamenti interni alla FIGC.

In tal senso, lo Scudetto al centro della bufera è quello guadagnato, nella stagione 2018/2019, dalla Juventus. Tutto nasce dalla condanna che hanno ricevuto i bianconeri per il caso plusvalenze che alterava il loro valore a bilancio. I tifosi del Napoli hanno presentato ricorso, chiedendo l’assegnazione del titolo agli azzurri (che quell’anno chiusero al secondo posto).

Scudetto 2019 al Napoli: cosa c’è da sapere

Quella squadra chiuse alle spalle dei bianconeri con un ritardo di 11 punti, tagliando il traguardo a quota 79. Prima la Juventus, invece, con 90 punti. Se, però, è stato ritenuto illecito il comportamento della squadra torinese, in molti hanno immaginato una revisione della classifica di quella annata. Ora arriva a riguardo la sentenza di un giudice che chiude il caso.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, però, ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dai tifosi del Napoli, come raccontato dal portale “Calcio&Finanza“. Il ricorso riguardava la richiesta di annullare la decisione della Corte Federale di Appello della FIGC. Ed andiamo a vedere i risvolti di questa decisione.

La sentenza del Tribunale sul ricorso dei tifosi del Napoli

Si tratta di una storia che, dunque, si chiude in maniera definitiva, dal momento che lo Scudetto del 2019 resta saldamente nelle mani della Juventus. Niente da fare, dunque, per il Napoli, che di conseguenza resta a tre titoli e non c’è margine che qualcosa possa cambiare né ora né, verosimilmente, in futuro.

Una vicenda sicuramente opaca, dal momento che ci si aspettava, o per meglio dire si sperava da parte dei tifosi azzurri, un finale differente. Meglio, in tal senso, concentrarsi sul Conte, con il suo Napoli che resta in piena lotta per il titolo.