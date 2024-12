Infortunio Kvara più grave del previsto: annunciati tempi di recupero

Infortunio Kvara, la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno ed in tal senso si può rivelare essere più grave del previsto. Arriva, in tal senso, l’annuncio relativo ai tempi di recupero che serviranno al talento georgiano per tornare in campo a spingere il Napoli. Andiamo a vedere le ultime.

In casa Napoli tengono in apprensione i tifosi azzurri le condizioni del talento georgiano, l’uomo di maggior classe a disposizione di Antonio Conte. Per quanto stia facendo fatica in questa stagione, ha dato dimostrazione delle sue doti in maniera importante, seppur solo a sprazzi. Adesso, però, soprattutto dopo il brutto KO contro la Lazio, l’ansia non può non crescere.

Sta scaldando i motori David Neres, che avrà la possibilità di giocare con un minimo di continuità. Ma è innegabile che è difficilmente replicabile quanto fa in campo, anche per ragioni atletiche, l’ex Dinamo Tbilisi. A proposito dell’infortunio di Kvara, arrivano degli aggiornamenti relativi ai tempi di recupero che preoccupano i tifosi del Napoli.

Infortunio Kvara, le ultime sui tempi di recupero

Si è trattato di un trauma distorsivo che lo ha colpito nella partita contro la Lazio e si trattai di un qualcosa di cui avrebbero fatto a meno sicuramente lui, ma anche tutto l’ambiente del Napoli. Ed a proposito delle sue condizioni e dei tempi di recupero arrivano delle notizie non di poco conto.

Il medico Enrico Castellacci, istituzione nel mondo della medicina sportiva, in una intervista concessa a Radio Kiss Kiss Napoli, ha spiegato come per un infortunio di questo tipo al ginocchio serviranno circa 4 settimane di stop, più di quelle che erano le sensazioni iniziali. Per questo motivo il suo 2024 potrebbe essere finito anzitempo.

Kvaratskhelia KO: la verità sul suo problema al ginocchio

Se non ci fosse stato un trauma distorsivo i tempi di recupero sarebbero stati più brevi. Ma così non è e di conseguenza è lecito immaginare un suo rientro in campo ad anno nuovo, per la gara contro la Fiorentina del 4 gennaio.

Adesso toccherà verosimilmente a David Neres dimostrare il suo valore, avendo la possibilità di giocare con continuità e soprattutto dal primo minuto, dopo che fino a questo momento è stato impiegato solo per brevi momenti della partita. In tal senso, Conte ha le spalle coperte da questo punto di vista.