Napoli, addio Simeone: intreccio con l’Inter

Giovanni Simeone è sempre sul punto di dire addio al Napoli, ma spunta la nuova mossa dall’Inter. Colpo in attacco per accontentarlo subito: la verità sul trasferimento

La dirigenza partenopea è sempre molto attenta ad ogni operazione a gennaio. Il Napoli cercherà così di rinforzare ogni reparto, ma il nuovo colpo arriverà direttamente dall’Inter. Simeone è stato vicinissimo all’addio in questi giorni, ma spunta un nuovo dettaglio decisivo in attacco.

Tutto può cambiare improvvisamente nel mondo del calcio. Spunta un nuovo intreccio in casa Inter per rinforzare il reparto offensivo: la nuova mossa strategica a gennaio, Simeone è stato accostato a lungo in casa Torino. Saranno giorni intensi per programmare la seconda parte di stagione con interventi mirati a gennaio: un nuovo affare immediato per continuare a pensare in grande.

Napoli, la mossa in attacco: arriva direttamente dall’Inter

L’attaccante argentino del Napoli cercherà così di essere ancora protagonista in maglia azzurra: ecco tutta la verità annunciata pochi minuti fa per il nuovo affare in casa Inter.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, nuovo piano per Arnautovic per rinforzare l’attacco del Torino. Simeone è stato accostato a lungo al club granata, ma ora Cairo ha virato su un altro obiettivo: il piano è di 2,7 milioni per 18 mesi. L’attaccante austriaco è in scadenza a giugno con l’Inter e quindi l’operazione sarà più fattibile in vista della sessione invernale di calciomercato.

L’attaccante argentino del Napoli è pronto alla permanenza in maglia azzurra ritagliandosi lo spazio giusto alle spalle di Romelu Lukaku, che sta deludendo le aspettative. La nuova filosofia di gioco di Conte non si sposa appieno con le sue caratteristiche: le sue uniche palle toccate sono sempre state di spalle alla porta contro la Lazio.

Una nuova alternativa a Simeone per rinforzare l’attacco in casa Torino: Urbano Cairo ha le idee chiare per sostituire al meglio l’infortunato Duvan Zapata. Una perdita importante per Vanoli che non è riuscito più a sorprendere tutti in Serie A perdendo tanto terreno dopo un avvio da urlo. L’attaccante colombiano tornerà soltanto nella prossima stagione e così arriverà sicuramente il rinforzo in attacco.

L’Inter potrebbee lasciare subito partire Arnautovic che si libererà a zero dalla società nerazzurra: Simeone è pronto alla permanenza in azzurro per vivere nuove serate entusiasmanti con il Napoli. Una nuova mossa sorprendente per puntare in alto.