Napoli, fuori Kvara: tre soluzioni per Conte

Il Napoli dovrà fare a meno di Kvara per circa un mese: Conte sta già studiando le contromosse a partire dalla prossima sfida di Serie A, ecco le tre soluzioni immediate

L’infortunio del talento georgiano cambierà immediatamente le strategie di Antonio Conte. Tre possibili mosse a sorpresa per l’allenatore del Napoli che non dovrà far sentire la sua assenza. Circa un mese fuori per Kvara che cercherà di essere a disposizione a partire dai primi di gennaio: scopriamo ogni dettaglio per le prossime sfide di Serie A.

Il ds Manna è molto attivo sul fronte calciomercato, ma il Napoli è pronto a scendere subito in campo per dimenticare in fretta e furia la doppia sconfitta contro la Lazio. Un momento delicato anche data l’assenza di Kvara che resterà fuori per un mese a causa di un infortunio al ginocchio. Tre soluzioni immediate per l’allenatore del Napoli che proverà anche un nuovo sistema di gioco. Due trasferte nel giro di una settimana per collezionare altri 6 punti in classifica: Udinese e Genoa sono avvisate.

Napoli, le 3 strategie di Conte senza Kvara: ecco le novità

Conosciamo subito i nuovi dettagli per la strategia in ottica futura: ecco subito i nuovi intrecci di formazione per Antonio Conte. Il Napoli punta in alto per cercare di restare attaccato al treno Scudetto: si continua a sognare in azzurro.

Il Napoli cercherà subito di dimenticare la doppia sconfitta contro la Lazio: gli azzurri saranno impegnati nella trasferta di Udine, ma Conte dovrà fare a meno del talentuoso giocatore georgiano. Circa un mese fuori per infortunio: subito tre mosse per Conte cercando così di non far sentire troppo la sua mancanza. Scalpita subito per una maglia da titolare il talento brasiliano del Napoli, David Neres, arrivato dal Benfica in estate. Tanta panchina per lui finora, ma ora potrebbe mettersi in mostra in maglia azzurra.

L’altro ipotesi prevede anche l’inserimento di Ngonge, apprezzato molto da Conte in questi mesi: il giocatore belga ha conquistato anche la Nazionale dopo la doppietta in Coppa Italia contro il Palermo.

Infine, l’altra mossa potrebbe essere quella di un attacco a due con Simeone/Raspadoria al fianco di Lukaku dal primo minuto. L’allenatore del Napoli studierà la migliore soluzione possibile per tornare subito alla vittoria in campionato. Tutto può cambiare improvvisamente, il segreto è quello di non farsi trovare impreparati.