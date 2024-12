Napoli, Osimhen in Premier: subito lo scambio a gennaio

Victor Osimhen potrebbe finire subito in Premier League a gennaio. Ecco l’intreccio decisivo in casa Napoli, spunta la verità in ottica futura

Le prossime settimane saranno decisive per conoscere il futuro di Osimhen. L’attaccante di proprietà del Napoli ha ritrovato la sua felicità personale al Galatasaray: il club turco vorrebbe trattenerlo, ma non sarà facile. Spunta il nuovo dettaglio da conoscere per il possibile scambio a gennaio: tutto può cambiare improvvisamente già a partire da gennaio.

L’attaccante nigeriano, Victor Osimhen, continua a segnare gol importanti con il Galatasaray. Una mossa in extremis ad inizio settembre per il giocatore di proprietà del Napoli: l’ultima parola spetterà al presidente De Laurentiis. Ecco l’intreccio decisivo in Premier League: la verità annunciata dall’edizione odierna de La Repubblica. La dirigenza partenopea monitora costantamente la situazione intorno ad Osimhen: attualmente è ai box per infortunio, cosa succederà nei prossimi giorni.

Napoli, addio Osimhen a titolo definitivo: l’intreccio in Premier

La dirigenza partenopea vorrebbe così incassare tanti milioni per poi operare sul mercato regalando nuovi innesti di caratura internazionale ad Antonio Conte. Ecco la nuova mossa a sorpresa per sognare in grande: scambio immediato con Osimhen a gennaio, la contropartita tecnica da urlo.

Victor Osimhen resta l’obiettivo numero uno del Manchester United come evidenziato dall’edizione odierna de La Repubblica. I Red Devils vogliono subito chiudere l’affare per l’attaccante nigeriano di proprietà del Napoli, attualmente in forza al Galatasaray. Uno scambio subito a gennaio con l’inserimento nella trattativa di Joshua Zirzkee oppure di Marcus Rashford, pronti a fare le valigie già nella sessione invernale di calciomercato.

Il ds Manna cercherà di capire la situazione già a partire da gennaio per poi sferrare l’assalto vincente. Osimhen continua a segnare gol importanti con la squadra turca: la mossa a sorpresa in ottica futura per essere protagonista ancora sul fronte calciomercato. Il Napoli vuole subito chiudere l’affare per avere l’alternativa anche per Romelu Lukaku: l’attaccante azzurro non è pimpante come qualche anno fa.

Urgono subito nuovi rinforzi per sognare in grande: un momento decisivo per avere la meglio anche nella sessione invernale di calciomercato. Tutto può cambiare improvvisamente con la destinazione immediata per Osimhen: il futuro dell’attaccante nigeriano lo deciderà il presidente De Laurentiis pronto ad incassare 75 milioni di euro, cifra della clausola all’interno del suo contratto con il Napoli. Ormai ci siamo per la chiusura improvvisa già a partire da gennaio: staremo a vedere.